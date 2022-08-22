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蘭嶼上千機車亂停…鄉公所告侵占 機車業者無奈：想合法租地
台東縣蘭嶼鄉機車出租業者，因為長期將機車停放舊鄉公所土地，地方居民不滿向公所檢舉，並質疑圖利業者，鄉公所為自清，日前對5家機車業者提告侵占，業者表示「希望合法租地」，希望公所協助一起促進蘭嶼觀光發展。
遊客到台東蘭嶼旅遊，搭機、搭船上島後，最便利方式就是租機車環島旅遊，蘭嶼島內大約有1500輛出租機車，平日約有500到800輛出租，例假日甚至可能租不到車，但部分業者沒有專屬停車場，常隨意停放，或停放蘭嶼舊鄉公所旁，引發地方不滿。
蘭嶼吳姓住民指出，出租業者為了賺錢，引進越來越多機車到蘭嶼，卻沒有管制也沒有自有停車場，為出租方便停在港邊、機場旁，過去舊鄉公所也停滿出租車，若損壞就棄置，這樣做法對嗎？出租業者賺錢，汙染、垃圾留給蘭嶼，鄉公所應該積極處理！
蘭嶼鄉長夏曼迦拉牧表示，機車出租業者長期將機車停在舊鄉公所土地，公所已多次要求遷移、禁停，但業者遷移過一陣子後，又回來停放，引發地方不滿、抗議，公所已對業者提告侵佔。
「被告侵占很無奈！」王姓機車業者說，前兩天才出庭應訊，他跟法官說明後，院方也希望雙方溝通和解，其實業者都是為蘭嶼觀光，也想租地合法停車，但蘭嶼為原住民保留地，租不到地他們也不知如何是好。
他說，過去曾停放在舊港，但港務局禁止停放後，業者5年前才決定停到舊鄉公所，並自行整理環境、割草，但停車至今，聽說有人檢舉公所才提告，目前只能將部分車輛移放加油站附近空地，也希望公所能協助想辦法解決。
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