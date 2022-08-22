羅東林管處建構生態綠網 擬暢通2溪調整匯流口

農委會推動「國土生態保育綠色網絡計畫」，經羅東林管處與第1河川局研商，初階段以蘭陽溪及和平溪主支流生態廊道暢通為目標，將部分匯流口調整，提供洄游魚類生態棲地。

林務局羅東林區管理處今天透過新聞稿表示，台灣有許多河海洄游魚種會溯河成長並在溪流裡繁殖，例如，蘭陽溪的重要指標生物，日本禿頭鯊就是在清澈的溪流石塊下產卵後，仔魚會漂流到河口或海洋度過漂浮期，等到有溯游能力，再從大海逆流而上，洄游到蘭陽溪及支流繼續成長繁衍。

因此，維護河川廊道的生命力與生態系服務功能，對國土生態綠網建置至關重要，而河川從上游到下游的棲地維護與生態網絡完整性，需要跨機關跨部門的合作。

經羅東林管處與水利署第1河川局研商，已初步針對宜蘭的蘭陽溪及和平溪擬定短中長期友善生態的策略，初階段合作將以蘭陽溪及和平溪主支流生態廊道暢通為目標，進行部分區域的匯流口調整，期能提供洄游的魚類完整的生態棲地。

另外，為建構友善的生態棲地，羅東林管處組成國土生態綠網工作小組，日前邀集相關機關研商環境議題，未來將進一步透過跨機關平台會議廣納各界意見擬定行動方案，期待能有效縫補人與自然和諧共生的環境。