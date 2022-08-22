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台東市四維路樹修剪民眾憂斷頭 市公所派人監督

中央社／ 台東縣22日電
台東市四維路22日修剪路樹，根據台東市公所提修剪計畫，宛如斷頭式修剪，民眾緊急陳情，市公所也派員實地督導，避免過度修剪。 中央社
台東市四維路22日修剪路樹，根據台東市公所提修剪計畫，宛如斷頭式修剪，民眾緊急陳情，市公所也派員實地督導，避免過度修剪。 中央社

綠蔭盎然的台東市四維路今天修剪路樹，根據台東市公所提修剪計畫，宛如斷頭式修剪，民眾緊急陳情，也到場關心。市公所則派員實地督導，避免過度修剪。

台東市區主要道路四維路，從浙江路口到新生路口長約2公里，是市區罕見有4排行道樹道路，綠蔭盎然，媲美台北市的仁愛路，因此被台東市民譽為「台東的仁愛路」。

日前市民獲悉消息，台東市公所今天將進行路樹修剪，緊急向台東市公所為路樹請命，審慎考量有無修剪必要。今天上午長期關注台東行道樹木的建築師黃斯聖到現場觀察業者修剪狀況，台東市公所公園路燈管理所長葛時君也趕到現場和民眾溝通。

黃斯聖告訴中央社記者，根據台東市公所出示的修剪計畫書，要將樹木修剪矮化6到7公尺高，許多樹都已超過10公尺，如同要將樹砍一半，也就是「斷頭式」修剪。

他說，這段時間，不管是三角公園、南京路的樹木都是以粗暴方式修剪，有些樹已經長不高或是幼樹，保護都來不及，照樣被無情修剪，「沒有一個城市會這樣對待樹木」。

黃斯聖說，況且這季節最不適合修剪路樹，這幾天中央氣象局發布台東氣溫都是紅色高溫警戒，「正是需要樹蔭的時候，台東市公所竟然反其道而行，讓人傻眼」。

葛時君表示，四維路樹落葉和落果影響附近居民生活，且樹冠太密，還有一些雜枝必須修剪；但也會參考居民意見，因此他會親自督導，不會過分修剪，應該不會採取斷頭式砍修。

台東市區主要道路四維路被台東市民譽為「台東的仁愛路」，22日進行路樹修剪，根據台東市公所提修剪計畫，宛如斷頭式修剪，民眾緊急陳情，也到場關心。 中央社
台東市區主要道路四維路被台東市民譽為「台東的仁愛路」，22日進行路樹修剪，根據台東市公所提修剪計畫，宛如斷頭式修剪，民眾緊急陳情，也到場關心。 中央社

台東 路樹 行道樹

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