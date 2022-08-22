遇見藝術與大地的旅行 2022南迴藝術季開幕
展現台東縣文化底蘊與自然景觀豐富性的《2022南迴藝術季—藝術萌生地》昨正式開幕。縣長饒慶鈴表示，南迴藝術季已成為台東品牌，每年吸引大批遊客到訪，今年邀請8組藝術家現地創作，這些裝置藝術與台東之美相互輝映，未展先轟動。
她邀請大家踴躍來台東，沿著南迴公路體驗一場遇見藝術與大地的旅行。
台東堅持以「慢」工出細活的態度，打磨出每一個值得被發現的真善美，連續3年入榜「全球最好客城市」，在全球大放異彩。饒慶鈴說，縣府打造台東成為大型美術館，近年來持續推動藝術下鄉，並結合在地文化、土地與自然，揉合山與海，讓藝術家、居民與訪客藉由作品感性接觸與深度對話，呈現地方獨特性，是享受慢活的最佳方式。
縣府文化處指出，南迴豐富層次的山海地景，正是藝術創作的萌生之地。今年南迴藝術季由中原大學建築系副教授陳宣誠策展，邀請台東大學美術產業學系主任林昶戎、台東女中美術班老師康毓庭共組策展團隊，以「藝術萌生地」為策展主題，透過藝術創作，深掘自然環境、生命與物質共存的美，展期至11月底止。
2022年南迴藝術季共有8件裝置藝術品，分別於大武、太麻里、台東市展出。林昶戎、鄭元東在大武漁港海堤的⟪1314號的藍⟫，似山、家與船的形態，矗立在海堤成為新的漁港意象；徐婷在大武濱海公園的⟪縫合與飛行⟫，透過數位影像的輸出，讓草坡、沙地與海成為一幅可走入的抽象畫。
台南藝術大學建築藝術研究所Ｂ群在台9線420K的⟪夏日轉場⟫是一組風動裝置，與浪花回應海的呼喚。往北走的太麻里有4件作品，包含⟪微光懸亭⟫是陳宣誠改造大溪國小前的廢棄候車亭，透過極光玻璃紙，回應台東的陽光與孩子的想像力；在北里海岸王文心的⟪哪裡、何時漂過來⟫，以台東在地土、火山浮石，創作一處靜謐的海浪。
華源南坑的⟪天空織鏡⟫由台東女中美術班與陳宣誠合作，萃取台東藍的色階，訂做專屬特多龍繩進行編織共創，是絕佳打卡景點；廖琳俐於華源海灣的作品⟪藍色迴旋⟫，鸚鵡螺的迴旋造型是一片片藍色壓克力吊掛組成，乘著風，光影如同海浪般跳動；位於台東森林公園由共感地景創作與植物學家呂佩倫合作的作品⟪層山⟫，透過流動的耐候鋼，在草地上構築一層層不同植物的堆疊，是微型的生態系，也是植物雕塑。
文化處強調，2022年南迴藝術季以「帶得走的台東藍」為系列活動核心，並與富有生態永續、土地關懷的各領域協力單位合作，包括交通路網、觀光旅宿、到社群媒體等。除了連續三個月的靜態作品展示， 8月底至11月底間的周末時段，則由專人或知名藝人擔任神秘嘉賓進行兩周一次深度導覽，用不同方式推薦遊覽路線，還有紀念品兌換活動，詳情請上南迴藝術季官方社群平台(https://www.facebook.com/NanhuiArtProject)查詢。
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