台中購物節秀創意 首獎「人財兩得」拿20萬且求婚成功

「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選決賽今公布前10強，募集493件提案，吳昱霆奪得首獎獨拿20萬元，他說要當作結婚基金，並應市長要求當場求婚，女友開心接受，市長盧秀燕和台中購物節代言人林美秀一起頒獎祝福，全場high翻天。

「幸福在台中、好事在台中、歡迎來台中！」，盧秀燕說，聽到首獎創作主題曲，好聽又有行銷力，傳達購物節精神！當盧問首獎得主吳昱霆20萬購物金用途，他當場將作為結婚基金。由於他女友也在場，盧秀燕當場催他求婚，現場大聲喊「嫁給他」「在一起」嗨翻天，女友開心點頭。

盧秀燕説，去年台中購物節登錄消費總金額全國同類型活動第一，突破291億元，活動聲量傲視全國。今年舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動暖身，邀全國民眾秀出好點子，18天募集493件件提案。

活動評選前10強提案，第一名獨得20萬購物金，其他9名每人10萬。

首獎得主吳昱霆說，在台中長大，替台中寫一首主題曲，填詞譜曲演唱都自己來，希望傳唱推廣台中購物節。

今年台中購物節代言人林美秀則說，她來自宜蘭羅東、住在台北，很喜歡台中，好買、好逛，因此經營的水餃店也落腳台中。