宜蘭縣長盃歌唱大賽彷如群星會 獎勵歌王歌后1萬9999元

宜蘭縣長盃星光歌唱大賽經過激烈比賽，各組產生優勝者及美聲獎各24人，48人登上星光閃耀的夢想大舞台，接受縣長林姿妙頒給獎盃與獎勵金，第一名優勝者獲得1萬9999元聯合勸募禮券，象徵唱出健康久久久，大家獲獎的同時還能以禮券消費做愛心。

今年度的歌唱大賽依照年齡分成6組，其中特別針對身障朋友們單獨成立一個組別，共有來自全縣各地372名喜愛唱歌者報名參加，歷經8月13日、14日、15日、16日4天初賽，篩選出114名晉級，這兩天進入決賽，下午公布比賽優勝者，各組還選出美聲獎。

參賽者都有備而來，除了在賽前不斷練習歌藝提升技巧，更在社區、歌唱班甚至各項歌唱比賽中交流切磋，美好歌聲讓大家聽得如癡如醉；每位參賽者也都盛裝打扮，配合歌曲意境投入情感展現最佳歌藝，彷如一場群星會，想要拿下歌王歌后的寶座實屬不易。