民進黨基隆隊長蔡適應和議員看板上架 展現全壘打氣勢

民進黨基隆市長參選人蔡適應和同黨議員參選人的聯合看板，近日在基隆街頭陸續亮相，例如中山高基隆端出口處有與仁愛區參選人鄭文婷看板，在北寧路、調和街口有和中正區參選人張顥瀚看板，展現民進黨「基隆隊」全壘打的企圖心。

2022年基隆市長、市議員選舉，距離11月26日投票日已剩不到100天。蔡適應與基隆市議會民進黨團總召鄭文婷的巨幅看板今天上架，讓從中山高進出基隆市區的人，都能感受到民進黨基隆隊長和基隆隊成員齊心協力的氛圍。

蔡適應說，他和同黨13名市議員參選人，日前合拍形象照片，並已陸續製作成大型看板上架，除了要讓市民了解民進黨推出的市議員人選，也在展現基隆隊團結為基隆打拼的精神。

蔡適應表示，民進黨這次提名13人參選基隆市議員，平均年齡比過去年輕許多，更有不同的專業背景。

鄭文婷、張顥瀚都有法律背景。洪森永、童子瑋、林坤明過去在中小企業和社團組織奮鬥。陳宜是專業網球國手，對教育相當有想法。陳軍佐有輪機與海事背景，也擔任過里長。張之豪是學運和社運出身，對制度的改革有理念。張秉鈞過去是科技業主管，在大學擔任講師。許睿慈是專業營養師，也是多間日照中心負責人。曾怡芳曾是市長秘書，對市政問題嫻熟。吳驊珈有財政會計背景，踏入社會都在第一線服務。施偉政在國會和地方都歷練過。