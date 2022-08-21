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總統頒贈高正治醫師褒揚令 表彰對原民正名及醫療貢獻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蔡英文總統（右）今天前往已故高正治醫師的故居台東縣金峰鄉正興村介達部落頒贈褒揚令，高的家族替總統佩戴花環，以示尊敬。記者尤聰光／攝影
蔡英文總統（右）今天前往已故高正治醫師的故居台東縣金峰鄉正興村介達部落頒贈褒揚令，高的家族替總統佩戴花環，以示尊敬。記者尤聰光／攝影

台東縣金峰鄉正興村介達部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於5月17日辭世，各界不捨。蔡英文總統今天頒贈褒揚令，表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。並用排灣族語向高說聲：「瑪撒露（謝謝）」。

蔡英文表示，對高正治醫師的辭世深感哀悼惋惜，也對家屬表達深刻哀悼，但他致力於原住民正名修憲、傳承部落文化，以及關心原鄉醫療的奮鬥精神，永遠會留在族人心中，並成為一顆種子，未來會繼續成長茁壯發光發熱。

高正治醫師今年3月因慢性疾病而住院，雖經治療後身體已逐漸恢復，但出院前快篩卻呈現陽性反應而住進隔離病房，高也因此病情快速惡化，並於5月17日晚間離世，家屬同月27日舉辦告別式，原民會主委夷將·拔路兒頒贈「一等原住民專業獎章」。

蔡英文在夷將·拔路兒、立委劉櫂豪陪同下，今天前往高的故居金峰鄉正興村介達部落頒贈褒揚令，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中，作出的貢獻。並由高醫師長女高國曦頭目代為受領，近百位親族及排灣族領袖共享榮耀。

1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，時任國代並長期支持原民運動的高正治醫師，旋即衝上發言台要求重新表決，才以1票之差驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」才正式修正為「原住民」。

高長年擔任台東縣金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻於原民地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題，此外，也多次率醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。

台東縣金峰鄉正興村介達部落護衛青年，以傳統儀式手持長矛列隊等待蔡英文總統到來。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉正興村介達部落護衛青年，以傳統儀式手持長矛列隊等待蔡英文總統到來。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉正興村介達部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師於5月17日辭世。蔡英文總統（右）今天頒贈褒揚令，表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。由高醫師長女高國曦頭目（左二）代為受領。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉正興村介達部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師於5月17日辭世。蔡英文總統（右）今天頒贈褒揚令，表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。由高醫師長女高國曦頭目（左二）代為受領。記者尤聰光／攝影

原住民 醫師

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