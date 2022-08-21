總統頒贈高正治醫師褒揚令 表彰對原民正名及醫療貢獻

台東縣金峰鄉正興村介達部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於5月17日辭世，各界不捨。蔡英文總統今天頒贈褒揚令，表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。並用排灣族語向高說聲：「瑪撒露（謝謝）」。

蔡英文表示，對高正治醫師的辭世深感哀悼惋惜，也對家屬表達深刻哀悼，但他致力於原住民正名修憲、傳承部落文化，以及關心原鄉醫療的奮鬥精神，永遠會留在族人心中，並成為一顆種子，未來會繼續成長茁壯發光發熱。

高正治醫師今年3月因慢性疾病而住院，雖經治療後身體已逐漸恢復，但出院前快篩卻呈現陽性反應而住進隔離病房，高也因此病情快速惡化，並於5月17日晚間離世，家屬同月27日舉辦告別式，原民會主委夷將·拔路兒頒贈「一等原住民專業獎章」。

蔡英文在夷將·拔路兒、立委劉櫂豪陪同下，今天前往高的故居金峰鄉正興村介達部落頒贈褒揚令，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中，作出的貢獻。並由高醫師長女高國曦頭目代為受領，近百位親族及排灣族領袖共享榮耀。

1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，時任國代並長期支持原民運動的高正治醫師，旋即衝上發言台要求重新表決，才以1票之差驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」才正式修正為「原住民」。