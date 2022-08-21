記得「祖父母節」嗎？宜蘭辦祖孫同遊趣一起「尬棒球」

宜蘭縣家庭教育中心為迎接祖父母節，今天在羅東運動公園棒球場舉辦「夏日祖孫同遊趣」園遊會，結合闖關、手作及祖孫趣味棒球， 讓爺奶在子女的陪同下與孫子同樂，溫馨互動，增進家庭世代互動及情感凝聚。

縣長林姿妙表示，每年8月的第四個星期日是祖父母節，宜蘭縣內祖孫一起生活的家庭不在少數，隔代教育在家庭教育中更顯重要，所以特別在祖父母節中規劃辦理系列活動，希望透過祖孫、親子互動，感受家庭和諧氣氛，共享天倫之樂。

縣府教育處表示，「夏日祖孫同遊趣」以祖孫同樂概念，透過豐富有趣的闖關遊戲及體驗，大手牽小手一起共度歡樂時光，除園遊會外，更邀請祖孫一起「尬棒球」，第一屆祖孫傳承盃軟式棒球賽是由不老棒球隊與國小少棒隊同場交流，兩隊隊員平均年紀差距半世紀。

長者們一站上球場就像回到年輕時代，拚勁絲毫不輸小球員，年輕世代在球場上獲得寶貴的經驗傳承，在棒球活動中牽繫祖孫代間更緊密的情感連結，祖孫球賽笑聲不斷。