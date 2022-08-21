舊正濱派出所再生工程 獲頒最佳規劃設計類國家金質獎

基隆市政府活化舊正濱派出所暨改善周邊環境工程，獲頒2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，舊派出所將轉型遊客中心，成為正濱及和平島觀光廊帶的「觀光服務核」，目前正準備委外經營，期能儘速服務遊客。

2022國家卓越建設獎19日在台北君悅酒店頒獎，基市觀銷處辦理的「正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程」，打造舊漁會大樓到色彩屋、阿根納造船廠遺構及和平島的旅遊中繼點，可望成為正濱地區「觀光服務核」，榮獲最佳規劃設計類金質獎。

曾姿雯表示，正濱及和平島地區觀光活絡，近幾年在正濱漁港色彩屋舉辦的海派浪漫光雕秀、正濱漁港潮藝術及和平島公園島嶼生活節、共島季等活動，吸引大批遊客湧入。

她說，除了因應大量觀光旅遊諮詢服務需求，正濱地區歷史文化發展過程，也需要一處展示空間，市府為此活化閒置的舊正濱派出所5層樓空間，並整合後方空間打造戶外活動廣場，規畫設置遊客中心。工程已完成驗收並取得使照，即將辦理委外經營。

觀銷處說明正濱遊客中心規劃設計概念，指建築師是以微風吹起的水紋，創造屬於基隆海港城市的流動美。立面外觀設計白色曲線造型格柵，如同徐徐微風吹起水波漣漪，掀起入口迎接遊客的大門。

活動中心潔白的外觀在色彩屋旁更加明顯，夜間照明設計洗牆燈及增設廣場高燈，整體提升漁港周邊光環境亮度，也有效改善漁港周邊夜間照明不足的問題，營造正濱漁港懷舊碼頭氣氛，創造一個新的「光盒子」地標。