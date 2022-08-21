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宜蘭辦就業博覽會鼓勵待業青年 穩定就業滿1年給2.2萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林姿妙（中）拜託廠商釋出更多工作機會，多進用在地好人才。記者戴永華／攝影
林姿妙（中）拜託廠商釋出更多工作機會，多進用在地好人才。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府首度進駐科學園區舉辦就業博覽會，今天共有25家廠商、釋出499個職缺。縣府為穩定青年就業，針對設籍宜蘭30歲以下待業青年，只要連續工作滿6個月給補助1萬元，連續工作滿1年再給補助1萬2000元，也就是好好穩定工作1年，可領2萬2000元補助。

這次參加就業博覽會的廠商包括宜科的股票上市公司宜鼎國際、國內知名的海納光電、邦特科技、費生恩分子應用、元健大和直販事業；另有服務業者招商，例如蘭城晶英、築間集團、礁溪長榮鳳凰酒店、山形閣飯店，平均薪資都超過3萬元。

縣政府計畫在溪北及溪南舉辦兩場就業博覽會，今天是第一場、也是第一次辦在宜蘭科學園區，8月27日將在羅東文化工場舉辦第二場溪南地區的就業博覽會。

縣長林姿妙到每個招商攤位了解媒合情況，並鼓勵前來找工作年輕人「要對自己有信心」，其中有年輕人大聲回應「我也對妳有信心」。

林姿妙表示，針對縣民就業機會、社會福利、教育、交通建設及產業發展，縣府團隊全力打拚，交出亮眼成績單，呼籲廠商釋出更多工作機會，多進用在地好人才，拚出宜蘭好薪情。

縣府勞工處表示，為了改善青年失業及低薪狀況，持續推出青年穩定就業補助方案，設籍宜蘭30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元，連續工作滿1年，再加碼補助1萬2000元。

另為獎勵在職青年取得技術士證照，設籍宜蘭1年以上、18歲至40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照者，可申領獎勵金6000元，取得乙級證照可申領3000元；針對專長與廠商的需求有落差，暫時未找到工作民眾，縣府設有就業服務台，持續提供就業諮詢服務，專線03-9255130。

林姿妙（右）鼓勵前來找工作年輕人「要對自己有信心」，對方回應「我也對妳有信心」。記者戴永華／攝影
林姿妙（右）鼓勵前來找工作年輕人「要對自己有信心」，對方回應「我也對妳有信心」。記者戴永華／攝影
林姿妙（左）拜託廠商釋出更多工作機會，業者拿著求職者遞交的資料。記者戴永華／攝影
林姿妙（左）拜託廠商釋出更多工作機會，業者拿著求職者遞交的資料。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府要在溪北及溪南舉辦兩場就業博覽會，今天第一場辦在宜蘭科學園區，本月27日將在羅東文化工場舉辦第二場溪南的就業博覽會。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府要在溪北及溪南舉辦兩場就業博覽會，今天第一場辦在宜蘭科學園區，本月27日將在羅東文化工場舉辦第二場溪南的就業博覽會。記者戴永華／攝影

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