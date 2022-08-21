台14甲線合歡山段景觀改善工程 獲國家卓越建設特別獎
公路總局第二區養護工程處「山路共融 人旅合歡-台14甲線(合歡山段)景觀改善工程」，獲得「2022國家卓越建設獎」最佳環境文化類「特別獎」，前天在台北頒獎。
2022國家卓越建設獎有建築界奧斯卡金像獎美稱，提供公私部門建設項目共同參選的榮譽獎項，經由初審、複審與決審作業，發掘國內各類別優良建設作品，其中環境文化類作品須兼具低碳韌性、循環友善、環境永續等面向，這次台14甲合歡山公路繼獲得交通部金路獎優良景觀類第一名肯定外，再獲國家卓越建設獎肯定。
台14甲線24k-32k(鳶峰至水晶宮)路段是台灣最高綠色景觀公路，也是最容易親近高山公路，因疫情致使國內觀光旅遊增加及全球氣候暖化問題，沿線景觀、生態及遊憩等問題造成公路管養維護策略調整，是近年來亟需努力思索及克服面對的問題，二工處透過協調整合多方的專業跨域合作，建立保育環境夥伴，互相營造，推動永續養護公路的新思維，提升養護工作之管理水平。
此路段以「山路共融．人旅合歡」為主題，訂定五大策略：
一「設施輕化減量，實踐環境美學」：以公路沿線地形及用路視野所見的地景與開放程度，劃分視覺景觀同質帶，以減法設計思維，透過借景、減除礙景設施、在地頁岩及土堤材料使用，讓高山景觀成為主角；改善道路品質、交通設施更新，營造整潔俐落的公路，提供民眾優質用路質感。
二「隙地整合活化，體驗自然公路」：使用路人突破公路束縛的觀感，從速度的世界解放出來進入閒暇空間，通過山中林立的鐵杉森林，將休息區停留的遊客引向當地特有歷史遺跡-頁岩、砌石，讓用路人放慢速度，悠遊高山公路。
三「制訂養護策略，環境永續經營」：為避免頻繁割草影響原生植物繁殖期，擇定秋天最後指標植物「虎杖」結果期後始進場就影響用路安全路段辦理維護作業，另與台大梅峰農場及太魯閣國家公園管理處合作，透過契作擇定適地之高山原生種，植栽復育種回原生環境，重塑高山原生草花的自然景觀。
四「設施優化管理，落實人本交通」：整合沿線護欄顏色及形式，改採透空性護欄、管線整理減量增加視域通透性，公車站牌、電箱及管制柵欄均採低度且融入環境色塗裝，因路段屬國際認證暗空公園範圍，以「暗空不暗地」之概念，減少夜間發光設施、設置自然土堤有效減緩夜間車燈眩光，提供觀星民眾優質的天文觀察環境。
五「管理宣導齊行，提升遊憩品質」：杜鵑花季首辦高乘載管制，有效改善台14甲線行車順暢度、提升合歡山地區遊憩品質、減輕自然環境承載壓力、改善14甲線緊急醫療效率以及建立民眾遊憩行為達到分流目的，降低合歡山地區環境承載壓力，為合歡山自然環境山林保育與生態永續經營一起努力。
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