花蓮里漏部落獨有船祭 400年歷史傳統

花蓮吉安鄉南勢阿美族部落今年迎來8年1次的「勇士晉階禮歲時祭儀」，里漏部落勇士們延續長達400年歷史的傳統，抬著獨木舟前往傳說中部落祖先登陸地點進行獨有的船祭儀式。

里漏部落頭目陳進富及耆老遵循古老儀式，向祖靈祈求船祭一切順利，12至20歲的部落青年吟唱船祭古調，抬著獨木舟遵循祖先登陸路線，繞村沿著化仁河堤抵達洄瀾灣廣場。

在舉行獨木舟下水儀式前，先進行PapaWsa情人送餐活動，由部落未婚少女為心儀勇士準備阿美族傳統飯菜，頭目呼喊勇士姓名親自帶領女方入座。

吉安鄉長游淑貞從策劃至執行全程協助支持，她指出，對古老悠久傳統完好傳承深受感動，期盼孩子們經歷一連串「成年禮」的洗禮後，能以承接部落文化責任與勇士義務為首要，讓部落脈絡薪火相傳生生不息。

鄉公所說明，南勢阿美族「勇士晉階禮歲時祭儀」每逢8年舉辦一次，年齡階級共有9級，今年輪到阿拉麥Alamay階級。晉階禮進行近1個月的訓練課程，由耆老及兄長帶領認識階級年齡層的歷史沿革、部落事務文化、祭儀禁忌、樂舞及古調吟唱、狩獵器具和野菜、撒網與編織技能、野外求生訓練等。

接著是成年禮馬愣愣Marengreng越野賽跑歷練，里漏部落堅持教導青年認識船祭文化、製作獨木舟、訓練操船技能，完成獨木舟船祭儀式後，才能正式晉階成為阿拉麥部落勇士，並於下週參與部落豐年祭，將訓練成果展現在族人面前，由頭目正式宣告新的年齡階級產生。