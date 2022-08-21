快訊

老了吃清淡養生？營養師破解錯誤觀念：早、午餐尤其不能隨便

連千毅爆婚變 深夜開直播向「真人娜美」妻認錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮里漏部落獨有船祭 400年歷史傳統

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮吉安鄉南勢阿美族部落今年迎來8年1次的「勇士晉階禮歲時祭儀」，里漏部落勇士們延續長達400年歷史的傳統，抬著獨木舟前往傳說中部落祖先登陸地點進行獨有的船祭儀式。

里漏部落頭目陳進富及耆老遵循古老儀式，向祖靈祈求船祭一切順利，12至20歲的部落青年吟唱船祭古調，抬著獨木舟遵循祖先登陸路線，繞村沿著化仁河堤抵達洄瀾灣廣場。

在舉行獨木舟下水儀式前，先進行PapaWsa情人送餐活動，由部落未婚少女為心儀勇士準備阿美族傳統飯菜，頭目呼喊勇士姓名親自帶領女方入座。

吉安鄉長游淑貞從策劃至執行全程協助支持，她指出，對古老悠久傳統完好傳承深受感動，期盼孩子們經歷一連串「成年禮」的洗禮後，能以承接部落文化責任與勇士義務為首要，讓部落脈絡薪火相傳生生不息。

鄉公所說明，南勢阿美族「勇士晉階禮歲時祭儀」每逢8年舉辦一次，年齡階級共有9級，今年輪到阿拉麥Alamay階級。晉階禮進行近1個月的訓練課程，由耆老及兄長帶領認識階級年齡層的歷史沿革、部落事務文化、祭儀禁忌、樂舞及古調吟唱、狩獵器具和野菜、撒網與編織技能、野外求生訓練等。

接著是成年禮馬愣愣Marengreng越野賽跑歷練，里漏部落堅持教導青年認識船祭文化、製作獨木舟、訓練操船技能，完成獨木舟船祭儀式後，才能正式晉階成為阿拉麥部落勇士，並於下週參與部落豐年祭，將訓練成果展現在族人面前，由頭目正式宣告新的年齡階級產生。

獨木舟 阿美族

延伸閱讀

原民會媒合部落推豐年祭遊程 促在地產業發展

花蓮富源飆41度高溫 氣象局：注意防曬補充水分

花蓮富源飆39.0度高溫 全台明天起還會更熱

「水鴨子」LVTP5兩棲運輸車退役 花蓮鳳林慢城公園展出

相關新聞

花蓮里漏部落獨有船祭 400年歷史傳統

花蓮吉安鄉南勢阿美族部落今年迎來8年1次的「勇士晉階禮歲時祭儀」，里漏部落勇士們延續長達400年歷史的傳統，抬著獨木舟前...

花東鐵路雙軌化預計116年通車 蔡總統視察工程

總統蔡英文今天中午將視察花東鐵路雙軌電氣化工程，鐵道局預計這項工程民國112年開工，目標在116年10月全線通車，完成後...

突破健康不平等 台東人壽命增加

內政部昨公布「110年簡易生命表」，台東縣民平均壽命76.64歲，近4年平均餘命增加1.15歲。縣長饒慶鈴表示，「健康不...

傳藝南管大匯演 老中青比拚

國立傳統藝術中心推廣南北管音樂不遺餘力，「南管風-111年南管藝術大匯演」昨起2個周末在宜蘭傳藝園區登場，全台17組南管...

基隆仁二路、愛一路口 抓違規增4處

基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，車禍死傷案件多，交通隊分析不少因違規左、迴轉釀禍。警方自2月起設一處...

來台53年深耕宜蘭護千名童 大家口中的「史爸、史媽」將返美

美國籍夫婦史可堯、史培理舉家來台53年，在宜蘭縣冬山鄉梅花湖畔成立「基督教神愛兒童之家」，迄今照顧上千名孤兒、受虐或家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。