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花東鐵路雙軌化預計116年通車 蔡總統視察工程

中央社／ 記者盧太城台東縣21日電

總統蔡英文今天中午將視察花東鐵路雙軌電氣化工程，鐵道局預計這項工程民國112年開工，目標在116年10月全線通車，完成後可望提升鐵路運輸效率。

蔡總統關心台東交通、住宅和青年創業問題，在民進黨立法委員劉櫂豪陪同下今天訪視台東，上午10時30分將先前往台東市大同路，視察社會住宅工程；中午到台東市岩灣路台鐵台東機務段關心花東鐵路雙軌電氣化工程。

鐵道局在7月29日交通部例行記者會中表示，花東鐵路雙軌電氣化計畫將在今年底陸續發包，預計112年開工，目標在116年10月全線通車，完成後可望提升鐵路運輸效率。

蔡總統也關心青年創業問題，接著安排和青年代表座談；下午前往南迴金峰鄉，頒發高正治醫師褒揚令。

高正治gui giling是kaljatjadran（介達）部落排灣族傳統領袖，長期投入原住民族醫療公衛服務，守護族人健康，並於擔任國大代表修憲時運籌帷幄，終於將山胞正名為原住民，對原住民族有特殊貢獻。高正治於今年5月17日病逝，享壽73歲。

台東 原住民 青年

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