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原民會媒合部落推豐年祭遊程 促在地產業發展

中央社／ 花蓮縣20日電
原民會主委夷將．拔路兒。 中央社
原民會主委夷將．拔路兒。 中央社

原民會與旅行業者合作，今年在花蓮推出2天1夜豐年祭遊程，體驗道地原民文化、飲食及祭儀活動。原民會主委夷將．拔路兒今天說，將繼續媒合部落，推出文化遊程，創造商機。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang Parod今天至花蓮玉里鎮織羅部落參加豐年祭，他致詞指出，織羅部落有織羅部落文化傳承經濟發展協會、米86旅遊團隊及小農店家等，深耕文化旅遊多年。

夷將．拔路兒指出，原民會今年推動文化旅遊試辦計畫，媒合部落與旅行業者合作，以歲時祭儀為主題規劃文化遊程，花蓮部落豐年祭集中於7、8月，玉里鎮織羅部落參加試辦計畫。

夷將．拔路兒說，2天1夜豐年祭遊程以旅行團形式進行，由部落安排Alufu（情人袋）編織體驗、五色稻米彩繪等，也會參加部落祭典，讓遊客貼近感受原住民族文化的生命力，學習尊重部落傳統祭儀。

夷將．拔路兒表示，今年試辦成效良好，花蓮場40名額開放後就額滿，原民會將於9月至12月持續媒合部落與旅行業者合作推出文化遊程，促進部落旅遊產業的發展。

豐年祭 花蓮 原住民

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