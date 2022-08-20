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來台53年深耕宜蘭護千名童 大家口中的「史爸、史媽」將返美
美國籍夫婦史可堯、史培理舉家來台53年，在宜蘭縣冬山鄉梅花湖畔成立「基督教神愛兒童之家」，迄今照顧上千名孤兒、受虐或家庭變故的失依兒童，已於2017年拿到台灣身分證。如今年邁的他們決定退休返美養老，將於下周離台，過往曾受照顧的孩子今天特別舉辦感恩歡送會再次齊聚。
「我們兒時的生活記憶，曾經有一個共同的父母叫史爸爸、史媽媽。」神愛兒童之家的孩子說，兩人50多年前來台，把大家聚集在這，當作兒女般照顧、扶養成人，今天一見或許是最後一次，自己會傳承爸媽愛人如己、彼此相愛、感恩的精神。
史可堯、史培理40多年前成立神愛兒童之家，收養孤苦伶仃、受到身心傷害、或因殘缺遭棄養等孩子，全心全意經營一個溫暖、健全的家，視所有孩子如骨肉並給予愛和親情，讓他們覺得「爸爸媽媽仍然都在這裡。」
夫妻倆2017年取得台灣身分證，在台奉獻超過半世紀。史可堯今年80歲、史培理78歲，決定退休返美養老、陪伴親生兒女，將於8月25日搭機離台。今天感恩歡送會上，曾受照顧的孩子帶著家人前來說再見，上百人齊聚滿滿不捨。
今年37歲的院生鐘先生說，自己當時6個月大就來到兒家，其他院生也都成家立業，大家平時會回來看爸媽或是電話關心，今天更從全台各地回家，謝謝史爸爸、史媽媽的照顧。
史培理說，她與丈夫的父母都離婚，深知小朋友的心情，就想幫助有困苦的孩子，給他們一個溫暖的家。「我們非常愛台灣，我們是台灣的人民」，自己的親生孩子在台長大也愛台灣，全家打算明年回來台灣。
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