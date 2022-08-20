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宜蘭市「二手玩具總動員」 捐贈即可換50元禮券

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市長江聰淵鼓勵民眾捐贈用不到的玩具，讓資源再利用。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長江聰淵鼓勵民眾捐贈用不到的玩具，讓資源再利用。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市人口居全縣之冠，家庭數量也最多，加上轄區學校不少，常有舊玩具被淘汰。宜蘭市公所今天發起二手玩具募集活動，鼓勵民眾捐贈用不到的玩具，還能拿50元圖書禮券。市長江聰淵表示，舊玩具經清潔隊整理再送給有需要之人，不只環保、整合資源，也能教育下一代分享的意義。

宜蘭市公所指出，經濟發展伴隨家庭消費能力的提升，玩具汰換的速度也越來越快。經統計，全台玩具的平均壽命僅6個月，8成以上會被當作廢棄物，送進焚化爐或掩埋場。

清潔隊收運垃圾時發現，當中的廢棄玩具非常多，大部分僅有些微髒汙，功能使用都正常；但是拆解與分類卻相當費時、耗力，這與玩具零件的塑膠、金屬、紙類、玻璃等複合材質有關。

宜蘭市公所為延續舊玩具的生命，今天在宜蘭市李科永紀念圖書館前的廣場，舉辦「把愛傳下去 二手玩具總動員」活動，另外8月22至26日早上10點到12點，則在清潔隊的辦公室進行，凡捐贈舊玩具就能領取圖書禮券。

二手玩具不收扭蛋、贈品、攻擊性玩具、文具用品、電玩遊戲、絨毛娃娃和布偶等，至於益智類如積木和樂高、交通類如汽車或火車、公仔、玩偶等，都可以捐贈給有需要的人。詳情可上臉書「宜蘭市公所清潔隊」、「宜蘭市立圖書館」查詢。

市長江聰淵表示，每個玩具與小朋友、家長都有一份感情，今天出門前也與兒子溝通、教育，讓孩子懂得分享、愛物惜物的概念。由於用不到的玩具可能會占據家中空間，鼓勵民眾捐贈，不只環保也讓資源再利用；若成效良好，未來將提供常態式的交流平台。

宜蘭市公所舉辦「把愛傳下去 二手玩具總動員」活動。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所舉辦「把愛傳下去 二手玩具總動員」活動。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天發起二手玩具募集活動，鼓勵民眾捐贈用不到的玩具，還能拿50元圖書禮券。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天發起二手玩具募集活動，鼓勵民眾捐贈用不到的玩具，還能拿50元圖書禮券。圖／宜蘭市公所提供
二手玩具只收益智類如積木和樂高、交通類如汽車或火車、公仔、玩偶等。圖／宜蘭市公所提供
二手玩具只收益智類如積木和樂高、交通類如汽車或火車、公仔、玩偶等。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭 圖書館 禮券

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