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拜訪大武崙工業區 謝國樑提活化廠區空間創造在地就業

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
拜訪大武崙工業區，謝國樑提活化廠區空間創造在地就業。圖／謝國樑服務處提供
拜訪大武崙工業區，謝國樑提活化廠區空間創造在地就業。圖／謝國樑服務處提供

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天持續請益之旅，拜訪大武崙工業區，謝國樑指出，未來當選市長，將會活化廠區空間，讓更多企業辦公或是工業廠辦入駐，創造更多在地就業機會，讓市民留在基隆工作，並提出稅賦優惠吸引企業擴建。

謝國樑拜訪大武崙工業區協進會現任理事長魏雅庵、總幹事張霖生、及前任理事長、元璋玻璃鄭文煜董事長，與工商界的企業領袖探討大武崙工業區的未來願景。

謝國樑表示，「引進產業、創造就業」，是將來市政工作的首要方向，為此將會創造利多條件，鼓勵企業進駐，幫助基隆市民能夠落實在地就業、免於奔波。

謝國樑指出，未來當選市長，將會活化廠區空間，讓更多企業辦公或是工業廠辦入駐，創造更多在地就業機會，讓市民留在基隆工作。

謝國樑認為，如果企業有意願擴建或增建廠房，在擴建期間，因爲減少產能，在法律配套完善的情況下，地方稅賦能夠以減免的優惠作為誘因，讓企業更有意願擴建產能，增加獲利、提升員工薪資水平，政府未來也能增加稅收，達到三贏的局面。

謝國樑說，自己非常有信心，未來能為基隆引進產業、創造就業，讓市民有更多更好的在地工作機會，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好。

拜訪大武崙工業區，謝國樑提活化廠區空間創造在地就業。圖／謝國樑服務處提供
拜訪大武崙工業區，謝國樑提活化廠區空間創造在地就業。圖／謝國樑服務處提供

2022大選 九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑

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