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基隆拉抬傳統市場人氣群星會 「尾音歌后」美聲繚繞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供

新冠肺炎疫情趨緩，基隆市政府為拉抬傳統市場人氣，今天在成功市場舉辦市場群星會，由有「尾音歌后」之稱的于櫻櫻獻唱，美聲繚繞傳統市場，並且邀請鳥來伯與十三姨藝翎擔綱主持，熱鬧氣氛，讓現場人氣搶搶滾，生意增加不少。

基隆市政府產業發展處長黃健峰說，群星會活動聚集了許多民眾，讓菜市場熱鬧了起來，鄉親朋友們都非常期待活動的到來，一起在傳統市場聽歌、歡聚，把展現熱情，不只能夠看到電視機裡的明星歌手，還能夠幫家裡買菜搶優惠，一起來支持在地最棒的市場攤商。

黃健峰指出，群星會活動將會持續搭配10元買夠GO活動，讓民眾可以用最便宜的10元銅板價，買到市場的超人氣限量商品，這次活動採用發放號碼牌的方式，依序排隊，發完為止，確保更多的鄉親能夠享受到優惠。

黃健峰說，此次活動市府特別邀請到尾音歌后于櫻櫻來到現場獻唱，還有鄉親們最熟悉的鳥來伯與十三姨藝翎來擔任主持人，相信在眾多明星的帶領下，市場活動一定能夠更熱鬧、生意更好，希望市場的每個攤販，都能生意興隆。

黃健峰補充，接下來一共還有兩場活動，分別是8月27日在源遠市場，9月3日在信義市場，現場也都將有精采表演及活動，歡迎大家一起來共襄盛舉，搶優惠、看明星，並且多多支持在地的傳統市場，讓傳統市場文化可以延續下去。

基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供
基隆拉抬傳統市場人氣群星會，「尾音歌后」美聲繚繞。圖／基隆市政府提供

傳統市場 基隆 新冠肺炎

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