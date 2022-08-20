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蘭花之島尋找雅美芭蕉 台電與保種中心復育瀕危蘭花
台灣電力公司今天上午在蘭嶼，舉辦2022年環境生態復育「蘭嶼蘭花回娘家」，由台電副總經理簡福添，將復育蘭花交給蘭嶼鄉長夏曼 迦拉牧，象徵復育蘭花回娘家蘭嶼，保種中心經理陳俊銘並呼籲，蘭嶼原生種雅美芭蕉已找不到、野外滅絕，請蘭嶼居民共同關注、尋找。
台灣蘭花聞名國際，台東蘭嶼面積僅50平方公里，有1050種植物，其中多達65種蘭花。但過去因大量採摘，過半品種面臨滅絕風險，台電4年前結合辜嚴倬雲植物保種中心，成功復育近萬株蘭花種苗，這次再運送逾千株回台電蘭嶼低放貯存場，交由在地鄉親認養。
簡福添表示，台電投入蘭嶼蘭花復育，不僅 強調生態環保、深耕地方，也期許讓蘭嶼重新成為蘭花植物天堂，尤其蘭花多數3到6月開花，未來或許到蘭嶼賞花，可成為另外一種觀光，可重現蘭花之島。
保種中心資深蒐藏經理陳俊銘表示，復育蘭花除了保存，更重要的是要讓原生稀有植物回到家鄉並再次繁盛，保種中心與台電合作，選定急速減少甚至瀕危的4種蘭花，紅花石斛、蘭嶼白笈、管唇蘭、雅美萬代進行復育。
陳俊銘說，團隊深入天池等森林步道、懸崖峭壁，採集原生蘭花種子，在溫室內授粉、繁殖，將花苗馴化後，送回蘭嶼交蘭嶼高中等校園認養，透過課程培養復肓觀念，也鼓勵居民認養，讓蘭花回到家鄉自然成長。
他說，雅美芭蕉目前僅有部分團體在室內培育，蘭嶼野外幾乎已找不到、野外滅絕，希望大家共同尋找。另這次帶1000餘株蘭花交給蘭嶼居民培養，總數已超過4000株，希望鼓勵更多在地人投入蘭花復育、深耕地方。
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