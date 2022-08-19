基隆8月底聯合婚禮3對新人參加單身聯誼認識 今年即起報名

基隆市單身聯誼活動舉辦5年，成功配對多對佳偶，今年8月底將舉辦的聯合婚禮，就有3對新人是曾經參加單身聯誼活動認識，進而交往步入禮堂。今年單身聯誼活動今天起開放報名。

市府民政處今天開記者會，處長王榆森表示，從市府開始推動以來，單身聯誼已經成為基隆的重要活動之一，前5年舉辦皆獲得民眾熱烈好評，成功配對多對佳偶，甚至有市民因為參加單身聯誼活動認識、交往，進而步入禮堂，找到適合的人生伴侶。

王榆森指出，單身聯誼活動舉辦多年，一路以來也成功配對許多佳偶，8月底即將舉辦的聯合婚禮活動，有3對新人曾經參加單身聯誼活動認識，顯見單身聯誼活動的重要成果。

王榆森說，此次活動延續傳統，先帶領單身市民朋友們將到慶安宮拜月老、求紅線祈求好姻緣，緊接著來到虎仔山休閒咖啡館，並且與專業聯誼團隊合作，於現場主持及帶領活動，透過活潑有趣的互動遊戲，一同享受悠閒自在的交流時光。

活動分為兩場次辦理，首場次於9月18日登場，為確保活動中每位參加者的互動性，每個場次開放男女各30個名額。第二場次9月25 日辦理。報名方式除了線上報名外，全基隆的戶政事務所都設有單身聯誼活動的專屬窗口，可以為市民提供直接的服務，歡迎市民朋友踴躍報名。

基隆市單身聯誼活動網址 https://21tpc00327gjsr.iyp.tw/index.html