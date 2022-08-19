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花蓮光復馬佛部落聚會所啟用 提供歲時祭儀場地

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮縣光復鄉馬佛部落文化聚會所今天啟用，提供部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演等使用，啟用時間正好趕上今年豐年祭。

原住民族委員會副主任委員林碧霞（AfasFalah）、國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）及傅崐萁、花蓮縣政府原住民行政處長陳建村、光復鄉長林清水等人參與啟用典禮。

林碧霞致詞指出，光復鄉共有2座部落聚會所納入花東基金聚會所興建計畫中，今天啟用的馬佛部落文化聚會所總經費新台幣1800餘元，正在施工的香草場部落聚會所興建經費約1200萬元。

林碧霞表示，每一處聚會所都需要地方鄉公所、地方政府提報，中央支持編列經費，最後經立委支持預算，從地方到中央協力合作，缺一不可，讓部落有更好的環境，讓族人有團聚的空間。

林碧霞指出，為加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣政府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，總經費約4.5億元，由各公所執行興建作業，預計民國112年完成35座部落聚會所，目前已完成11座，將繼續加速推動聚會所建設進度。

聚會 花蓮

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