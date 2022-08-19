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蘇澳老屋 「阿里史嬸婆家」 活化再用10月重生

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府推出「蘭陽老屋新生命2.0」，首處就在蘇澳阿里史冷泉旁的「阿里史嬸婆家」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府推出「蘭陽老屋新生命2.0」，首處就在蘇澳阿里史冷泉旁的「阿里史嬸婆家」。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府繼「壯圍老屋新生命」計畫，再將範圍擴及全縣，推出「蘭陽老屋新生命2.0」，首處就在蘇澳阿里史冷泉旁、屋齡超過75年的「阿里史嬸婆家」，經整修將於10月完工啟用。青創團隊進駐後，加入在地導覽、餐飲等元素，不只延續老屋生命，也活化蘇澳市區發展、推廣冷泉文化。

縣府表示，2019年起媒合青創人才、老屋屋主，協助屋況評估、輔導返鄉青年規劃提案、修繕設計施工等，讓壯圍古亭的何興雜貨店、新麗蘭美髮，成功變身為蛋糕店「藏甜手作坊」、結合農產與藝術特色的「木予田商行」。

壯圍2棟老屋新生成為公私協力的典範，縣府接著放眼其他鄉鎮市，蘭陽老屋新生命2.0計畫的首棟老屋，位在蘇澳鎮阿里史冷泉旁、一處5戶連棟老屋的其中1戶，屋齡逾70年的「阿里史嬸婆家」在閒置近30年後，重獲新生。

屋主張榮輝提到，以前奶奶年紀長，家人搬過來舊家一起住，生活自此與阿里史溪密不可分，像是會在此洗衣、洗菜、洗澡等，也分享曾遇淹大水，全家待在閣樓躲水災的經驗。

張榮輝說，後來結婚另覓新屋，住了近20年的舊家閒置迄今快30年，「整修需要花一筆經費，其實很傷腦筋。」這是自己生長所在，希望給它新生命，剛好在縣府媒合的契機之下，認為是對舊家較好的照顧方式。

阿里史嬸婆家預計10月完工啟用， 將由經營團隊「偶而會有限公司－美得冒泡：多棲實驗合作社」進駐，未來規劃在地導覽、遊程、空間共享等經營內容，關注家鄉文史、產業、青銀棲居等議題。

縣長林姿妙今天前往見證老屋重生，感謝屋主、相關團隊用心活化，轉型成發揚在地文化的特色商店與空間。歷史文化越沉越香，老屋有記憶與回憶，屋主張先生提供空間，讓年輕夥伴返鄉服務，使得地方歷史故事、文化的根更加根深蒂固。

建設處長黃志良表示，該計畫每年編列300萬元經費，每處老屋補助50萬元修繕，以每年3棟為目標，繼續推動縣內老屋空間活化再用；透過老屋保存過程，賦予新生命、保留老故事，也希望青年人移居、返鄉，進而帶動社區發展，讓老社區或偏遠鄉鎮得以再次蓬勃發展。

阿里史冷泉。記者林佳彣／攝影
阿里史冷泉。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右3）今天前往見證「阿里史嬸婆家」老屋重生，建設處長黃志良（左）簡報說明。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右3）今天前往見證「阿里史嬸婆家」老屋重生，建設處長黃志良（左）簡報說明。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」的經營團隊將加入在地導覽、餐飲等元素。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」的經營團隊將加入在地導覽、餐飲等元素。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」位在蘇澳阿里史冷泉旁。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」位在蘇澳阿里史冷泉旁。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」老屋閒置迄今快30年。記者林佳彣／攝影
「阿里史嬸婆家」老屋閒置迄今快30年。記者林佳彣／攝影
阿里史冷泉。記者林佳彣／攝影
阿里史冷泉。記者林佳彣／攝影
屋主張榮輝提到，以前在此生活與阿里史溪密不可分，像是洗衣、洗菜、洗澡等。記者林佳彣／攝影
屋主張榮輝提到，以前在此生活與阿里史溪密不可分，像是洗衣、洗菜、洗澡等。記者林佳彣／攝影

老屋

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