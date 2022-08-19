阿塱壹古道台東進入每日限額50人 縣府爭取增名額

阿塱壹古道連結屏東縣至台東縣，台東縣政府2年前爭取台東端每日50名入山配額，由達仁鄉南田社區管理，至今共接待近3萬名遊客，縣府表示，將協助爭取更多名額。

阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，一直是熱門秘境，由屏東縣政府主導每日開放300名額進出，經台東縣府協商，2年前爭取50個名額從台東端進入，交由當地南田社區管理、負責接受旅客預約。

台東縣政府今天發布新聞稿指出，縣府輔導社區建立遊程配套措施、南田露營區合法化，經統計南田社區共接待近3萬名旅客，每年創造上千萬元經濟效益。

台東縣府指出，縣府爭取到花東基金新台幣1500萬元，規劃古道入口端意象；縣府也負擔今年度保全聘僱費用，有效控管人流進出，未來將持續與屏東縣溝通，爭取更多社區名額與管理權，為部落創造更多發展空間。

台東縣府表示，古道南田端出口除有全台唯一的南田石海岸自然景致，附近還有天涯海角觀景台、達仁鄉人文自行車道等非常棒的景點，秋天季節是南田地區的旅遊旺季，民眾可提早預約。