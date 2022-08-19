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陸禁台灣柑橘果品 世豐電力採購3萬斤花蓮立山文旦助柚農
中國大陸宣布禁止台灣文旦柚等柑橘類果品輸入，花蓮縣首當其衝，估計上千噸將卡關。在花蓮卓溪鄉豐坪溪打造水力電廠的世豐電力，今天宣布代表正崴集團向在地卓溪鄉立山村柚農採購3萬斤文旦柚，助柚農度過難關。
每年7、8月小米收割後是太魯閣族舉辦祖靈祭、感恩季的時期，今天在立山活動中心舉辦部落收穫節文化活動及傳統技藝競賽，世豐電力總經理李錦浚到場參與，當場宣布代表集團向立山柚農採購3萬台斤的文旦柚。
正崴集團旗下的世豐電力，在卓溪鄉打造37.1MW的兩座小水力電廠。李錦浚說，「立山文旦」清甜多汁、果肉細致，品質雖然好，但因果園位在陡峭山坡地，搬運不易，因此較少為人知，希望藉由集團大舉採購，響應縣府協助柚農度過難關，也拋磚引玉，打響「立山文旦」的名號。
今天活動還安排傳統舞蹈及文旦竹簍負重、鋸木比賽、剝文旦、石板陷阱競賽，也邀請在地立山國小、幼兒園孩童一起參與，並有太魯閣族風味大餐，包括縣長呂必賢、縣議員高小成、鄉代會主席金淑敏、鄉代蘇貴妹、王碧雪及立山村長葉光明、立山社區發展協會理事長胡學智、古村部落主席胡惠生、部落事務組長鄧振華等人都出席。
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