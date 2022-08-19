花蓮縣選委會公告選舉事項 富里鄉跌破萬人代表少4席

年底地方公職人員選舉將於11月26日投開票，花蓮縣選委會以5月31日人口數為基準計算並公告應選名額，其中富里鄉人口總數跌破1萬人，下屆鄉民代表席次一口氣從11席減為7席；秀林鄉維持11席，但因平地原住民人口已達一定比率，其中1席將分配給平地原住民代表。

花蓮縣選舉委員會主委顏新章表示，年底選舉，花蓮縣應選縣長1名，縣議員33名，包含區域議員23名、平地原住民議員7名、山地原住民議員3名，鄉鎮市長13名、鄉鎮市民代表138人、村里長177名。

鄉鎮市民代表部分，下屆應選總名額為138名，比4年前少了4名。選委會說明，根據今年5月31日選舉基準日人口數，富里鄉總人口未滿1萬人，依地方制度法第33條第2項規定，鄉民代表名額不得超過7人，因此將由現行11席減為7席，分別為區域代表6席，平地原住民代表1席。

屬原住民鄉鎮的秀林鄉仍維持11席，現行均為區域代表（含山地原住民代表），但因平地原住民人口數達到一定比率，依地方制度法、地方立法機關組織準則相關規定，必須有1席平地原住民代表，經縣府請示內政部函釋，再由縣選委會召開第383次委員會審議通過，調整為10席區域代表及1席平地原住民代表。

村里長部分，應選總額177名，比本屆多出1名，原因是新城鄉因青年住宅交屋，大批人口進駐，在去年10月調整行政區域，新增新秀村，新城鄉由8村增為9村。