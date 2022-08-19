網路假訊息充斥媒體營教怎辨別 學生有興趣當公民記者

網路發達假新聞、假訊息充斥，基隆市政府辦理10場次「媒體識讀課程」，教學生如何在資訊爆炸的時代能有辨別訊息真實性的能力外，期許學生發揮自己的影響力，不少學生對當公民記者有興趣，市府勉勵對公共議題有興趣的同學，可以加入公民記者的行列。

基隆市政府觀光及城市行銷處與中嘉寬頻｜吉隆合作，共同辦理10場次「媒體識讀課程」，昨天場次由觀銷處長曾姿雯出席基隆高中場次的媒體識讀課程，曾姿雯說，學生在資訊爆炸的時代，要有辨別訊息真實性的能力外，在資訊社會中也能發揮自己的影響力。

曾姿雯表示，現代資訊傳遞快速，人人都可以透過網路獲取許多知識，但同時錯誤或假訊息也充斥在網路社會中，造成錯誤的思維，所以媒體識讀的能力成為自己的關鍵能力，十分的重要。

觀銷處規畫的媒體課程內容豐富，由業界講師吳楷兒導演，傳授關於手機影片的製作技巧，現場近60位年輕學子，人手一機現學現賣，簡單的完成影片製作，就如同新聞報導中的片段一樣，發現原來製作新聞影片並不困難。

曾姿雯表示，這次也與中嘉寬頻｜吉隆合作，辦理公民記者的評選，對於公共議題有興趣的同學，可以加入公民記者的行列。曾姿雯期許學生能善用媒體來表達公共意見及對社會的關懷，實現媒體近用的精神。