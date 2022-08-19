網路假訊息充斥媒體營教怎辨別 學生有興趣當公民記者
網路發達假新聞、假訊息充斥，基隆市政府辦理10場次「媒體識讀課程」，教學生如何在資訊爆炸的時代能有辨別訊息真實性的能力外，期許學生發揮自己的影響力，不少學生對當公民記者有興趣，市府勉勵對公共議題有興趣的同學，可以加入公民記者的行列。
基隆市政府觀光及城市行銷處與中嘉寬頻｜吉隆合作，共同辦理10場次「媒體識讀課程」，昨天場次由觀銷處長曾姿雯出席基隆高中場次的媒體識讀課程，曾姿雯說，學生在資訊爆炸的時代，要有辨別訊息真實性的能力外，在資訊社會中也能發揮自己的影響力。
曾姿雯表示，現代資訊傳遞快速，人人都可以透過網路獲取許多知識，但同時錯誤或假訊息也充斥在網路社會中，造成錯誤的思維，所以媒體識讀的能力成為自己的關鍵能力，十分的重要。
觀銷處規畫的媒體課程內容豐富，由業界講師吳楷兒導演，傳授關於手機影片的製作技巧，現場近60位年輕學子，人手一機現學現賣，簡單的完成影片製作，就如同新聞報導中的片段一樣，發現原來製作新聞影片並不困難。
曾姿雯表示，這次也與中嘉寬頻｜吉隆合作，辦理公民記者的評選，對於公共議題有興趣的同學，可以加入公民記者的行列。曾姿雯期許學生能善用媒體來表達公共意見及對社會的關懷，實現媒體近用的精神。
市府規畫線上課程，有興趣民眾可前往美麗基隆官網( https://www.beautiful-keelung.tw/index.asp ）報名課程，當天參與活動者還會有神秘小禮物以及有獎徵答的活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言