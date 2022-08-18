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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

虛擬健保卡申請比例低 健保署前進偏鄉花蓮辦培力課程

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡，現場示範視訊看診操作方式。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡，現場示範視訊看診操作方式。記者王燕華／攝影

健保署推動虛擬健保卡，方便遠距醫療照護，目前全國已有28萬多人持有，但在就診不便的花東地區，僅2678人申請。健保署今起在花東舉辦3場培力課程，鼓勵民眾申請、綁定，也將透過獎勵機制，邀請更多醫療院所加入服務。

健保署東區業務組組長李名玉說，全台從93年起全面使用健保IC卡，已近20年，卡片有損毀、遺失等風險，因此推廣虛擬健保卡，民眾只要下載全民健保快易通APP，填寫資料後提出申請，就會產生虛擬健保卡的QR Code，可在居家醫療、遠距醫療和視訊診療3種場合使用，不受無法過卡的限制。

花東地區幅員遼闊、山地離島民眾就醫不便，虛擬健保卡有助提升偏鄉醫療服務品質，但在花東地區申請比例相當低。根據健保署統計，到上月底止，全國28萬5792人持有虛擬健保卡，但花東僅2678人。

健保署東區業務組今天下午在花蓮秀林鄉富世部落舉辦培力訓練，現場示範虛擬健保卡運用在遠距及視訊診療情形，也培訓部落文健站、社區、學校等人員成為種子，協助民眾申請，縮短數位落差。接下來9月22日在台東海端鄉、23日在花蓮卓溪鄉各有一場。

李名玉表示，民眾申請虛擬健保卡後，只要出示QR Code，就可讓提供服務的遠端醫療院所掛號、看診，還可授權同意遠端醫師透過雲端醫療資訊系統，即時查詢病人用藥、處置、檢驗，及是否曾手術或住院等病史，相當方便。不過後續領藥、付費是否能遠端處理，仍必須視醫療院所規定。

花東目前僅48家醫療院所提供虛擬健保卡服務，和全國609家相比也偏低。李名玉說，健保署今年在居家醫療、遠距醫療服務場域提供獎勵機制，鼓勵加入，在健保署官網、健保快易通APP上可查詢提供服務的醫療院所。

健保署東區業務組今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡。記者王燕華／攝影
健保署東區業務組今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，培養種子協助部落民眾申請、綁定虛擬健保卡。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，培養種子協助部落民眾申請、綁定虛擬健保卡。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡，現場示範視訊看診操作方式。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，推廣虛擬健保卡，現場示範視訊看診操作方式。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，培養種子協助部落民眾申請、綁定虛擬健保卡。記者王燕華／攝影
健保署今天在花蓮縣秀林鄉富世部落辦培力課程，培養種子協助部落民眾申請、綁定虛擬健保卡。記者王燕華／攝影

健保卡 遠距 花蓮 台東

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