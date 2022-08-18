花蓮男欠稅突病倒…家人願代為償還 執行署得知送愛心
花蓮一名羅姓男子滯納2年所得稅，由執行署要求繳納，沒想到還沒償還完，今年初他突然腦動脈瘤破裂昏迷，現在意識尚未恢復，家庭經濟陷入困境。執行署花蓮分署得知，隨即致贈愛心物資，並讚許羅男家人願意每月代為償還2千元，相信一家人能相互扶持面對困難。
花蓮分署指出，年逾五旬的羅男，因滯納109年度綜合所得稅、110年度營業稅合計26萬餘元，遭國稅局花蓮分局移送花蓮分署執行，在他與家人的努力下已陸續清繳稅款，至今僅4萬餘元尚未清償。
上月花蓮分署聯繫羅男，這才得知義務人於今年初腦動脈瘤破裂昏迷，緊急開刀治療，出院後意識仍未恢復，須由家人輪流照顧。
經花蓮分署了解，羅男作為家中重要的經濟支柱，卻突然病倒，家中生活陷入困境，他的父母老邁，子女經濟條件不佳，且也患有疾病，目前只能打零工與從事資源回收，才能勉強支應家中開支。花蓮分署得知後啟動愛心社關懷，由分署長王金豐帶領愛心社員至羅家關懷，並致贈插鼻胃管病人專用奶粉、月餅及文旦等物資。
在訪視過程中，羅媽媽拿出兒子年輕時在蛙人部隊服役的照片，表示羅男在軍中服役，但身為需要養育一雙年幼子女及扶養雙親的單親爸爸，選擇回到家鄉從事泥水工作陪伴家人，平時生活規律，不菸不酒，個性溫和善良。儘管羅男名下沒有財產，不過家人們願意幫忙，1個月償還2千元，一定會繳清滯納稅金。
「執行有愛，公義無礙」分署長王金豐表示，如義務人家中經濟狀況有困難，歡迎隨時與執行署人員聯絡，一定會竭盡所能提供協助，期許能透過小小的幫忙，讓溫情與愛心串連深入社會每個角落。
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