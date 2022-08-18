快訊

艾成自揭曾憂鬱到像發瘋 「14天不睡」時刻想結束生命宛如地獄

不聽話就被電擊！藍委透過台商 成功救出受困柬埔寨台人

學倫泥巴戰開打 蔡英文下令拚18歲公民權複決能救選情？

訂不到飯店、雪隧天天塞「紫爆」 報復性旅遊太強大

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
疫情趨緩，報復性旅遊及加上國旅補助，礁溪的幾家大飯店最近都訂不到房，國5雪隧更是不管平假日天天塞，每天都要開啟匝道儀控，有人從宜蘭蘇澳開車到台北竟花了4小時，車程多出一倍時間，直呼恐怖。圖／警方提供
疫情趨緩，報復性旅遊及加上國旅補助，礁溪的幾家大飯店最近都訂不到房，國5雪隧更是不管平假日天天塞，每天都要開啟匝道儀控，有人從宜蘭蘇澳開車到台北竟花了4小時，車程多出一倍時間，直呼恐怖。圖／警方提供

疫情趨緩，這波報復性旅遊的人潮太強大，加上國旅補助，宜蘭礁溪的幾家大飯店最近幾乎訂不到房，國5雪隧更是不管平假日天天塞，坪林行控中心每天開啟匝道儀控，有人從宜蘭蘇澳開車到台北花了4小時，車程多出一倍時間，用路人大熱天塞在半路上，直呼恐怖。

國5原本是假日才會開啟匝道儀控，避免太多車流同時湧上國道，以前的平常日是周一及周五才會車多。但高公局坪林行控中心發現，今年夏天的車流比往年都還要多，不管平假日都大爆車流，現在每天開啟匝道儀控管制，上午開啟南下匝道、下午開啟北上匝道。

警方表示，宜蘭交流道以前是假日北上回堵車流，現在平常日也回堵，已經沒有平假日之分了，兩波北上車流分別在下午2點到3點與傍晚的下班時段湧現，會在交流道前回堵1到2公里，派員警幫忙紓導交通。

有人從宜蘭蘇澳開到台北花了4個小時，直呼「平日塞成這樣，太誇張了吧？」他說，上匝道先塞一次，開車上了國5主線後，在主線匝道儀控再塞一次，石碇路段車多，走走停停，他無奈在網路貼出大熱天塞在半路的塞車照，底下一堆人留言「大家悶壞了，都跑出來玩」、「這波報復性旅遊太強大」、「國旅補助啦，先搶先贏」。

礁溪旅遊重鎮的各家飯店訂房火熱，長榮鳳凰酒店到8月底前，不管平日假日都客滿；礁溪寒沐酒店也幾乎一樣，8月滿房，就連9月的假日房現在也幾乎訂不到。

飯店業者表示，政府昨天說國旅補助經費剩下一半，接下來會有搶補助的遊客搶出遊，預計下個月的業績應該也會很好，這是兩年多來疫情至今，難得的超級旺季。

這波旅遊潮使得國5雪隧的車流量天天爆，今天是平常日，國5南下車流壅塞，石碇要來宜蘭的路段上午出現「紫爆」，時速18公里，現在不管平日假日天天塞。圖／翻攝高公局路況即時系統
這波旅遊潮使得國5雪隧的車流量天天爆，今天是平常日，國5南下車流壅塞，石碇要來宜蘭的路段上午出現「紫爆」，時速18公里，現在不管平日假日天天塞。圖／翻攝高公局路況即時系統

國旅補助

延伸閱讀

坪林、平溪簡水系統供水吃緊 市府緊急設置供水站應急

海軍艦隊東部海域拒止共軍 蔡總統今赴蘇澳慰勉官兵

鳳凰搶攻國旅再出招 推出到和平島當島主

國旅補助用掉逾5成估撐到這時 是否「加碼」觀光局長回應了

相關新聞

影／久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨地上濕撐雨傘

基隆市缺水，今天上午新山水庫蓄水率持續降至49.37%，有效蓄水量剩494萬噸，可喜的是，今天上午東北角、基隆下雨了，帶...

訂不到飯店、雪隧天天塞「紫爆」 報復性旅遊太強大

疫情趨緩，這波報復性旅遊的人潮太強大，加上國旅補助，宜蘭礁溪的幾家大飯店最近幾乎訂不到房，國5雪隧更是不管平假日天天塞，...

打造台東「專業極限運動競賽場」 饒慶鈴與青年有共識

台東縣長饒慶鈴日前邀請青發會委員，討論「極限運動在台東」，如何打造台東極限運動專業場地，發展運動觀光，初步規畫將以海濱公...

關山掩埋場2天燒3次 消防隊直呼麥擱燒啊

台東縣環保局近期委託廠商重整關山垃圾掩埋場，前晚不明原因起火，大火燃燒飄散異味，引發地方不滿，消防分隊派遣多輛水庫車支援...

海水淡化 基隆三管齊下供水

基隆市水情吃緊，新山水庫蓄水率昨跌破五成，只剩49.5%，經濟部與國軍「三管齊下」，國軍野戰淨水車昨進駐貢寮壩淨化鹽化的...

美麗灣濫用BOT 監院糾正

台東美麗灣案纏訟18年，縣府前年依仲裁結果，以6.29億買回，昨遭到監察委員提出糾正，認定縣府濫用BOT協調機制，將法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。