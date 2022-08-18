訂不到飯店、雪隧天天塞「紫爆」 報復性旅遊太強大

疫情趨緩，這波報復性旅遊的人潮太強大，加上國旅補助，宜蘭礁溪的幾家大飯店最近幾乎訂不到房，國5雪隧更是不管平假日天天塞，坪林行控中心每天開啟匝道儀控，有人從宜蘭蘇澳開車到台北花了4小時，車程多出一倍時間，用路人大熱天塞在半路上，直呼恐怖。

國5原本是假日才會開啟匝道儀控，避免太多車流同時湧上國道，以前的平常日是周一及周五才會車多。但高公局坪林行控中心發現，今年夏天的車流比往年都還要多，不管平假日都大爆車流，現在每天開啟匝道儀控管制，上午開啟南下匝道、下午開啟北上匝道。

警方表示，宜蘭交流道以前是假日北上回堵車流，現在平常日也回堵，已經沒有平假日之分了，兩波北上車流分別在下午2點到3點與傍晚的下班時段湧現，會在交流道前回堵1到2公里，派員警幫忙紓導交通。

有人從宜蘭蘇澳開到台北花了4個小時，直呼「平日塞成這樣，太誇張了吧？」他說，上匝道先塞一次，開車上了國5主線後，在主線匝道儀控再塞一次，石碇路段車多，走走停停，他無奈在網路貼出大熱天塞在半路的塞車照，底下一堆人留言「大家悶壞了，都跑出來玩」、「這波報復性旅遊太強大」、「國旅補助啦，先搶先贏」。

礁溪旅遊重鎮的各家飯店訂房火熱，長榮鳳凰酒店到8月底前，不管平日假日都客滿；礁溪寒沐酒店也幾乎一樣，8月滿房，就連9月的假日房現在也幾乎訂不到。