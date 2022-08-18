打造台東「專業極限運動競賽場」 饒慶鈴與青年有共識

台東縣長饒慶鈴日前邀請青發會委員，討論「極限運動在台東」，如何打造台東極限運動專業場地，發展運動觀光，初步規畫將以海濱公園800坪空地，打造專業極限運動競賽場，孕育台東極限運動專業人才。

饒慶鈴表示，成立青年事務發展委員會，就是提供多元管道與青年對話、溝通，傳遞並接收青年需求，日前聽說年輕人建議台東能有專業、安全的極限運動場地，即邀請青發會委員蔡仁豪，召集街舞、滑板、特技單車和極限運動攝影師等極限運動青年對談。

民政處副處長歐斐君說明，會中年輕朋友提出極限運動場願景，從極限運動場選址、空間規畫、板場設計，到場地設施的材質皆是討論的重點。縣府也提出幾個可能場址評估，其中海濱公園800坪空地，有利串聯活水湖鐵人三項，是初步共識，近期將規畫到外縣市場館考察。

民政處表示，除考量選址及場地材質，設計必須滿足專業需求、工藝合理性、品質穩定性和耐候性、景觀效果，更需與城市景觀完美融合，希望能打造初學、中階及專業競賽的分級場域，讓喜愛滑板、直排輪及極限單車運動的年輕人到台東旅行，縣府也會積極爭取國際Vans Park Series職業巡迴賽。

2020年東京奧運首次將滑板納為運動項目，2024年巴黎奧運也持續進行此競賽，台東縣府期望未來提供符合賽事規格、專業又安全的場地，變成國內外選手的訓練基地外，孕育出臺東的專業人才。