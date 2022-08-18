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金針花陸續綻放 北部料理試吃活動和音樂節接續登場

中央社／ 台東縣18日電
花蓮、台東金針花陸續綻放，太麻里鄉公所表示，8月27日將在金針山舉辦解憂音樂節。（農糧署提供）中央社 中央社
花蓮、台東金針花陸續綻放，太麻里鄉公所表示，8月27日將在金針山舉辦解憂音樂節。（農糧署提供）中央社 中央社

花蓮台東金針花陸續綻放，農糧署20、21日將在台北舉辦金針排骨湯料理示範和試吃；27日台東金針山將舉辦解憂音樂節。

農糧署東區副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，花蓮及台東每年8、9月進入當地高山金針花期，除國內民眾慕名前往旅遊賞花，金針也是多項傳統美味料理搭配使用時的重要食材。

東區分署特別於20、21日在台北市農會萬隆店超市推出「東部嚴選好物」農產品專櫃，嚴選來自花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山及台東縣太麻里鄉金針山的金針，辦理金針主題週促銷活動。

內容有金針排骨湯料理示範試吃品嚐，每日2場，分別是上午11時至12時及下午3時至4時。另外東部嚴選好物農產品專櫃消費滿額送好米，於專櫃消費滿新台幣500元就送花蓮米（300g）1包，限量220份，送完為止。

今年太麻里金針山的金針花開得比較慢，8月中旬才在高海拔山區看到。太麻里鄉金針產銷班長沈國周接受中央社記者電話訪問表示，今年因為雨水較少，花期較短也較晚，目前海拔1000公尺以上即將大開，海拔較低的地方則還沒開，可能會導致歉收。

太麻里鄉公所表示，為了鼓勵農民留住花吸引遊客上山賞花，今年鄉公所對金針留花補助提高為每公頃10萬元，另外，8月27日在金針山舉辦解憂音樂節。

台東 花蓮

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