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影／久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨地上濕撐雨傘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／翻攝
久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／翻攝

基隆市缺水，今天上午新山水庫蓄水率持續降至49.37%，有效蓄水量剩494萬噸，可喜的是，今天上午東北角、基隆下雨了，帶來些許雨水，只是量少幫助不大。基隆市區民眾拿出許久未用的雨傘，機車騎士也穿上雨衣。

根據中央氣象局雨量統計，今天上午整點雨量統計，中正區在上午6至7點下了2.5毫米，安樂區7到8點下了0.5豪米。東北角的五分山6到7點也有2.5毫米，三貂嶺則有2.0毫米。水利署水情資料，新山水庫蓄水率今天上午49.37%，有效蓄水量剩494萬噸。

基隆由於久未下雨，進入枯水期，水情吃緊，貢寮壩進水少，新山水庫也續下降，水情轉為綠燈，昨晚經濟部長王美花到基隆水公司第一區管理處視察水情，指示全力協助基隆供水。

經濟部與國軍「三管齊下」，國軍野戰淨水車昨進駐貢寮壩淨化鹽化的水源，去年為抗旱在新竹設海水淡化設備也移基隆，大型抽水機從雙溪上游的深潭抽水進貢寮壩。

市長林右昌建議，針對五期重劃區和美的世界社區，這些獨立戶把水經調配或閥門調控，讓水送到家戶。林右昌指出，經過這幾天的努力，市政府跟水公司想盡一切方法，在前幾天已把大型社區供水把它供上去，雖有時段性，不過已可把水注入到大型社區水塔，讓高樓住戶至少有水可儲水備用。

「地上都濕了，真的下雨了，久違了」今天上午7點半一名出門上班的林姓民眾說，他騎車出來發現基隆信一路上下雨，但只有毛毛雨，雨量不大，後來8點就雨停了，天空有不少黑雲，但上午8點太陽就出來就散去了。

九份山區附近上午上空有一大片烏雲，也有下雨，民眾希望下大一點，但其有下一小陣雨，東北角的五分山到三貂嶺都有短暫陣雨，但8點不到就停了。

一名基隆店家民眾說，今天很開心有下雨，可惜一下子就停了，希望下在集水區，因為中正和信義區很多地方停水。

久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／攝影
久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／攝影
久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／翻攝
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久違的甘霖！基隆、東北角上午降小雨，地上濕，民眾穿雨衣、撐雨傘。記者游明煌／攝影

基隆 雨量

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