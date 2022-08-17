影／王美花要讓基隆穩定供水 林右昌盼解決獨立戶今晚送水

基隆水情告急，經濟部長王美花今晚到基隆召開供水改善應變作為會議，水利署跟自來水公司將從雙溪的深潭抽水供應，會讓基隆穩定供水。市長林右昌建議，針對五期重劃區和美的世界社區，這些獨立戶把水經調配或閥門調控，讓水送到家戶。

林右昌指出，經過這幾天的努力，市政府跟水公司想盡一切方法，在前兩天已把大型社區供水把它供上去，雖有時段性，不過已可把水注入到大型社區水塔，讓高樓住戶至少有水可儲水備用。

基隆到今天缺水較嚴重區域，就在孝忠里包括五期重劃區、美的世界及深溪路巷弄地勢比較高地的地方。林右昌跟王部長提到，今天集中所有力氣，特別針對五期重劃區和美的世界，這些獨立戶把水經過調配或閥門調控，今晚希望把水送到家戶，這是這階段最重要要做的事。

林右昌說，水利署跟自來水公司今天也想了好方法，也就是王部長所提，從雙溪的深潭抽水供應，這可增加大概1萬噸水量，就可彌平原本缺口。希望抽水機建置運作及閥門調控都能在今天逐步到位，儘快恢復全區供水，不過水情嚴峻狀況，還需節約用水。

王美花說，基隆6到9月下雨少，如沒有颱風來又缺雨，就造成現在情況，新山水庫剩不到一半不到500萬噸，雙溪的水源也只有過去一、兩成。總統和院長都關心，提供基隆穩定供水，經濟部會做好準備。

王美花表示，水利署支援大型抽水機從雙溪上游的幾個深潭抽水進貢寮壩，預計每天可增加1萬噸進水量。並已緊急完成安樂淨水廠與市區的連通管線，從安樂區加壓輸水至信義區，國軍淨水車也會增加到3輛，短期會做好應急；中長期則思考和台北的連通機制及增闢水源。

立委蔡適應指出，下午國防部派淨水車到達貢寮淨水場，抽取河川下層鹹水化的部分來做海水淡化來使用，注入貢寮淨水場，每日能作業12個小時、大約可以產出可用原水100噸。

其次，貢寮淨水場也到更上游的區段，透過怪手加深河床，用以抽取水源輸送至淨水場使用，共計有兩處抽水、每日可供2萬噸的原水，從水源做起，來協助基隆市民最解決缺水的問題。