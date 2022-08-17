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世界冠軍秋節禮盒買1捐百 烘焙坊與宜蘭聯勸做公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
穀王烘焙坊世界冠軍中秋禮盒的金棗蝴蝶酥，是限定款的在地口味。記者戴永華／攝影
穀王烘焙坊世界冠軍中秋禮盒的金棗蝴蝶酥，是限定款的在地口味。記者戴永華／攝影

宜蘭在地最大烘焙專賣店「穀王烘焙坊」與財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會聯手做公益，推出限定中秋禮盒，由世界麵包賽冠軍李忠威監製，精選5款禮盒提供民眾選購，每販售1盒月餅，就由穀王烘焙坊提撥公益金100元捐給宜蘭聯勸。

穀王烘焙坊技術總監李忠威月前代表台灣參加2022年法國路易樂斯福世界盃麵包大賽，榮獲「雙冠王」，不僅是企業驕傲，更為國爭光。這次由穀王烘焙坊與宜蘭聯勸首度合作推出公益限定中秋禮盒，包含金棗酥禮盒、鳳梨酥禮盒、月圓滿愛禮盒、冠軍獨具禮盒、金棗蝴蝶酥，其中月圓滿愛禮盒及冠軍獨具禮盒是公益活動限定販售。

穀王烘焙坊的大家長喜互惠生鮮超市董事長朱儒文表示，喜互惠在地經營30年，投入公益關懷，善盡企業責任，而這次技術總監李忠威研發多款世界冠軍麵包及監製中秋月餅，邀請大家品嘗冠軍美味，還能投入有意義的公益活動。

李忠威表示，很開心與宜蘭聯勸一起做公益，除了兩款公益限定版禮盒外，金棗蝴蝶酥是運用法國奶油與宜蘭在地金棗製作而成，很特別的在地口味，歡迎品嘗。

民眾如欲購買世界冠軍公益禮盒，請電洽宜蘭聯勸愛心專線（03）9322833訂購，線上購買網址: http://yilanuw.org.tw/charity/products/main.php?mainId=85。

喜互惠穀王烘焙坊與宜蘭聯勸一起做公益，推出首選世界冠軍中秋禮盒，民眾購買一盒，穀王烘焙坊就捐出100元給聯勸。記者戴永華／攝影
喜互惠穀王烘焙坊與宜蘭聯勸一起做公益，推出首選世界冠軍中秋禮盒，民眾購買一盒，穀王烘焙坊就捐出100元給聯勸。記者戴永華／攝影

宜蘭 烘焙 中秋

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