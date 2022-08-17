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解基隆缺水 去年為抗旱設在新竹設海水淡化設備移基隆
為解決基隆缺水，目前三管齊下，除國軍淨水車已進駐貢寮壩，將壩體下游有鹽化的水源淨化後回注貢寮壩以增加進水量；去年為抗旱設在新竹設海水淡化設備已移基隆；水利署並支援大型抽水機從雙溪上游的幾個深潭抽水進貢寮壩，每天可增加1萬噸進水量。
基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午跌破五成，只剩49.5%，水情吃緊。
市長林右昌今天說，前天他要求自來水公司務必要想盡辦法把水送入家戶後，大型社區水塔已陸陸續續進水，讓民眾可以儲水備用。
昨天，自來水公司已緊急完成安樂淨水廠與市區的連通管線，開始從安樂區加壓輸水至信義區，已有部份區域開始逐步恢復供水，而中正區今天基本上均已持續供水。
今天中午，國軍野戰淨水車已進駐貢寮壩，將壩體下游有鹽化的水源淨化後回注貢寮壩以增加進水量。
林右昌說，從今天起，由水利署支援大型抽水機從雙溪上游的幾個深潭（約有10萬噸儲水）抽水進貢寮壩，預計每天將可以增加1萬噸進水量。此外，為增加應變能力並穩定供水來源，經濟部已啟動將去年為抗旱設置在新竹的海水淡化設備移到基隆，希望經濟部能盡快完成裝置作業，解決民眾缺水之苦。
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