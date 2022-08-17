宜蘭市河濱公園標案這家「每標必中」 藍營踢爆5大疑點

宜蘭市公所河濱公園維護及修繕標案，6年7個標案固定由某公司得標，金額近6千萬元，即便該公司幾乎每年換負責人，維護做不好屢遭詬病，卻還是能拿到標案，而且只標市公所的案子。藍營今天召開記者會，踢爆5大疑點，質疑背後有力人士護航，替廠商量身打造標案，恐涉貪汙圖利，向檢調單位檢舉要求徹查。

藍營要求市長江聰淵親自對標案疑點做說明，江未回應；市公所則表示，一切依照相關法令規定進行，對於藍營要司法單位調查此案，公所尊重且樂觀其成。

國民黨陣營今天再針對河濱公園標案開砲，提列5大疑點。縣議員黃琤婷說，宜蘭河濱公園場域環境維護及各項設施新作修繕搶災及營運方向測試等工作標案，每年都由一鳴企業社得標， 市公所相關人員與企業社人員的關係？啟人疑竇。

黃琤婷表示，企業社105年成立幾乎每年更換負責人，且每位負責人都與市民代表會主席林智勇關係密切，負責人包括是他服務處的秘書、司機及好友妻子等，究竟是什麼企業「換老闆如流水」？匪夷所思，其中陳志偉曾任林智勇的司機，因涉及林智勇貪污案被起訴的共同正犯，離開代表會後轉任「一鳴企業社」及「鼎將景觀企業社」負責人。

楊弘旻議員說，是不是市公所跟廠商有什麼協議？否則這家怎會「每標必中」，110年6月「鼎將景觀企業社」也拿下市公所的金六結環保公園及永金一號二號橋周邊場域環維護及修繕搶災標案，鼎將110年2月9成立，6月就標到市公所案子，「真是太強了」。

議員參選人張勝德質疑該企業社成立時資本額僅20萬元，竟可標到市公所每年近千萬元標案，超過資本額的50倍，「每投必中」，跟一般人認知的投標及得標條件有很大落差，而且這家企業社「從不投其他機關標案」，違反常理。

蘇澳鎮長參選人簡銘翔列出一大串陳情案，指一鳴企業社屢遭民眾陳情投訴，廁所髒亂不通、步道路面不平、燈光照明不足、雜草太高有蛇等，為何執行力不佳屢遭投訴的廠商卻可以每年通過「最有利標」評選？

「近千萬元標案，平均一個月80幾萬元」，冬山鄉民代表李蕣利表示，錢花到哪裡去？令人無法理解，每天兩、三萬元的勞務服務如何驗收？