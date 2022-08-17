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美麗灣案遭糾正 台東縣府將結合多方意見創三贏

中央社／ 台東縣17日電

台東美麗灣渡假村仲裁結果由台東縣政府以新台幣6.29億元買回，遭到監察委員提出糾正。台東縣政府表示，後續的處置將朝產業、部落與環保三贏。

台東美麗灣渡假村2020年仲裁結果由台東縣政府花新台幣6.29億元買回，監察院內政及族群委員會通過監察委員調查報告及糾正案，糾正台東縣政府。

監委高涌誠指出，美麗灣渡假村建物因未通過環評，無從作為旅館使用，仲裁庭卻以旅館營運性資產作為估價條件，且BOT合約限制建物高度不得逾13公尺，房間數不得逾80間，台東縣政府買回的建物卻高19.8公尺，房間數達123間，形同以公帑為業者過度開發行為解套，核有違失。

監委田秋堇表示，美麗灣渡假村是BOT案，台東縣政府與美麗灣公司是共同開發行為人，卻看到縣府對美麗灣公司曲意護航，有恃無恐，仲裁結果是拿公帑給開發商，最後損失的是全體台東縣民，地方政府人財兩空，整個國家必須以此為戒。

台東縣政府發布新聞稿回應表示，過去在協調及仲裁過程中，均在專業團隊及法律人士協助下，依法努力爭取縣府權益。

台東縣政府表示，自台東縣政府重新開放海水浴場，提供縣民及遊客安全戲水空間外，更接連在杉原灣舉辦東浪嘉年華、最美星空等活動，重新活絡杉原灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。

後續將針對建物展開招商，邀請業者提出營運方案，期待杉原灣建築物未來可以結合創作展演、研發育成、運動訓練等多功能使用；更綜合縣民、地方代表、專家學者等的意見看法，延續富山護漁區復育、生態保護及教育的成功經驗，達成產業、部落與環保三贏，是縣府對於杉原灣永續經營的責任，期待蛻變的杉原灣，能成為台灣東海岸最耀眼的「閃閃發光之地」。

台東 美麗灣 房間

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