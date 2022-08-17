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解基隆水荒軍方野戰淨水車開抵貢寮 王美花晚間來調水
基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午跌破五成，只剩49.5%，水情持續惡化，中正、信義多處高地社區減壓或停水。國軍六軍團野戰淨水車今天下午已開到貢寮淨水廠，將淨化海水鹽化水源。
立委蔡適應說，他協調國軍六軍團支援淨水車協助貢寮淨水廠，從源頭加大給水量，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源、加強淨化。另外，水利署的海水淡化設備，也將在今日進駐，協助大基隆地區紓緩水情壓力。
基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午跌破五成，只剩49.5%，水情持續惡化，中正、信義區多處高地社區減壓或停水。
市長林右昌今天說，蔡英文總統十分關心基隆水情，指示經濟部調用海水淡化設施，水利署今天已經勘查場地。今天晚間6點他會陪同經濟部長王美花，到水公司第一區管理處視察供水情形。
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