台東縣府買回美麗灣開發案建物 遭監院糾正

台東縣政府以6.29億元買回美麗灣開發案建物，監院提案糾正，台東縣政府表示，協調及仲裁過程中，均在專業團隊及法律人士協助下爭取縣府權益，美麗灣已改為杉原灣海水浴場，成為最美星空等活動場地。

監察院今天開記者會，針對台東縣政府以6.29億元買回美麗灣開發案建物，提案糾正 認定，縣政府濫用BOT協調機制，將法院判決認定可歸責於民間機構的事，由決議為「不可抗力及除外情事」，使業者得免除其違約責任，因此提案糾正，本月16日經委員會討論通過。

台東縣政府表示，過去在協調及仲裁過程中，均依法努力爭取縣府權益。監院對於促參法相關機制及法令須檢討修正一節，縣府樂見並於爾後相關促參案中依循新規定辦理。

自重新開放海水浴場，提供縣民及遊客安全戲水空間外，更接連在杉原灣舉辦東浪嘉年華、最美星空等活動，重新活絡杉原灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。

縣府表示，後續將針對建物展開招商，邀請業者提出營運方案，期待杉原灣建築物未來可以結合創作展演、研發育成、運動訓練等多功能使用，也會綜合縣民、地方代表、專家學者等的意見看法，延續富山護魚區復育、生態保護及教育的成功經驗，達成產業、部落與環保三贏。