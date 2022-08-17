推薦蔡適應 陳建仁：小英總統覺得最好的林右昌接班人

前副總統、小英之友會全國榮譽會長陳建仁，今天到基隆推薦民進黨基隆市長參選人蔡適應，指他溝通協調能力非常強，是小英總統覺得最好的候選人，林右昌最好的接班人，可以讓林右昌帶來的改變繼續發揚光大。

基隆市小英之友今天中午邀請小英之友會全國榮譽會長陳建仁，與蔡適應以及基隆會員、志工聯誼，市長林右昌也出席。

陳建仁說，市長林右昌和立委蔡適應對基隆的發展不遺餘力，尤其林右昌兩任市長做下來，真的讓台北市民也羨慕，「基隆有這麼好的市長，台北怎麼沒有」。