聽新聞
test
0:00 / 0:00
推薦蔡適應 陳建仁：小英總統覺得最好的林右昌接班人
前副總統、小英之友會全國榮譽會長陳建仁，今天到基隆推薦民進黨基隆市長參選人蔡適應，指他溝通協調能力非常強，是小英總統覺得最好的候選人，林右昌最好的接班人，可以讓林右昌帶來的改變繼續發揚光大。
基隆市小英之友今天中午邀請小英之友會全國榮譽會長陳建仁，與蔡適應以及基隆會員、志工聯誼，市長林右昌也出席。
陳建仁說，市長林右昌和立委蔡適應對基隆的發展不遺餘力，尤其林右昌兩任市長做下來，真的讓台北市民也羨慕，「基隆有這麼好的市長，台北怎麼沒有」。
陳建仁推薦蔡適應溝通協調的能力非常強，是當市長很好的人選，也是林右昌最好的接班人，是小英總統覺得最好的候選人，讓林右昌帶來的改變可以繼續發揚光大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言