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推薦蔡適應 陳建仁：小英總統覺得最好的林右昌接班人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影
陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影

前副總統、小英之友會全國榮譽會長陳建仁，今天到基隆推薦民進黨基隆市長參選人蔡適應，指他溝通協調能力非常強，是小英總統覺得最好的候選人，林右昌最好的接班人，可以讓林右昌帶來的改變繼續發揚光大。

基隆市小英之友今天中午邀請小英之友會全國榮譽會長陳建仁，與蔡適應以及基隆會員、志工聯誼，市長林右昌也出席。

陳建仁說，市長林右昌和立委蔡適應對基隆的發展不遺餘力，尤其林右昌兩任市長做下來，真的讓台北市民也羨慕，「基隆有這麼好的市長，台北怎麼沒有」。

陳建仁推薦蔡適應溝通協調的能力非常強，是當市長很好的人選，也是林右昌最好的接班人，是小英總統覺得最好的候選人，讓林右昌帶來的改變可以繼續發揚光大。

陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影
陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影
陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影
陳建仁推薦蔡適應：小英總統覺得最好的林右昌接班人。記者游明煌／攝影

2022大選 蔡適應 陳建仁 基隆市選舉 林右昌

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