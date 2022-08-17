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花蓮托嬰中心女嬰猝死遭裁處降級 家長憂學費負擔變重

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美質疑縣府將托嬰中心直接從準公共化身分除名，而不是輔導合格，作法粗糙，有家長憂心學費負擔將變重。圖／楊華美服務處提供
花蓮縣議員楊華美質疑縣府將托嬰中心直接從準公共化身分除名，而不是輔導合格，作法粗糙，有家長憂心學費負擔將變重。圖／楊華美服務處提供

花蓮某立案的私立托嬰中心上月發生一名3個月大女嬰突然呼吸中止猝死意外，縣府裁處退出準公共化。縣議員楊華美表示，冒然降級將造成政府補貼育兒津貼被抽回、家長負擔變重，質疑縣府作法粗糙，應有緩衝與配套；社會處回應說，行政裁處還在程序中，會研議。

楊美華表示，縣府11日對這間托嬰中心做出行政裁處，將降級退出準公共化，10月開始就只是一般私立托嬰中心。如此一來衍生另一個問題，中央政策原本補助的育兒津貼會被抽回，家長學費負擔變重，已有家長反映因為學費負擔太大，必須安排孩子轉學，但短短一個半月根本來不及，應該有緩衝時間。

她認為，社會處水近年來對托嬰中心的評鑑稽核不穩定，這次悲劇雖促使緊急稽核，但最終目的應是輔導協助托嬰中心合法合格，而非直接從準公共化身分除名。縣內托嬰機構已經夠少了，現在準公共托嬰中心又少一家，縣府就必須要輔導家長找到準公共化托嬰中心或保母，才是真正的解決問題。

據了解，這家托嬰中心為合法立案，目前收托55床，遭降級後，家長每月減少的補助差額約在3500元到7000元。

楊華美指出，此事凸顯托嬰中心的機構運作結構、評鑑制度、危機應變能力、專業訓練課程提升、托育人員支持體系甚至到公共意外責任保險，都有強化必要性，她要求社會處確實訂定一套面對危機或突發事件處理流程，甚至進一步比照性侵害、校安事件通報，組成應變小組並由一站式的單一窗口處理。

縣府社會處表示，經專家學者內部調查，認為該托嬰中心違反兒童及少年福利與權益保障法，依中央相關規定必須解除掉準公共化契約，行政裁處還在程序中。

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