水情吃緊！基隆新山水庫蓄水首跌破5成 漏水流5小時民嘆可惜

基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午首度跌破五成，只剩49.5%，水情持續惡化，中正、信義多處高地社區減壓或停水。另外，就在缺水之際，中山區西定路卻發生漏水，消防用水流5小時，民眾看到直說很可惜「這邊缺水，那邊漏水」兩樣情。

根據水利署水情資料，主要供應基隆民生用水的新山庫，到今天上午8時統計，有效蓄水量剩496萬噸，蓄水率首度跌破五成，只有49.5%，水情不樂觀。就在中正、信義區缺水之際，西定路還發生漏水，民眾看了很心疼。

市議員張秉鈞表示，昨天下午獲報，西定路194號前疑似發生自來水管破裂，持續漏水中，他已通報給自來水公司，請市民朋友經過此路段時注意安全，水不斷流出，整個路面漫水，「中正信義缺水， 中山區卻漏水，民眾兩樣情」。

市議員參選人施偉政表示，西定路194號前昨天下午3點多獲報漏水，因消防用水閘鬆動漏水，歷經5個小時的通報終於昨晚8點多工作人員關起來，目前水情吃緊，先不論這個水是否為民生用水，看到漏水都會感到惋惜。

施偉政說，飲用水和非飲用水應分流，有效利用，雖然昨天漏的是消防用水，但在缺水之際，讓民眾看了很可惜，畢竟中正、信義在缺水，漏水也應加快速度修復。

議員宋瑋莉也關心表示，西定路發生漏水後昨晚已修好，缺水時刻水公司應加強檢修管線，避免浪費水資源。