基隆安樂區壯觀里長嚴重車禍昨去世 里民不捨政壇哀悼

基隆市安樂區壯觀里里長楊添發，上月發生嚴重車禍，昨天不幸往生，里民及政壇都相當不捨，與里長熟識的立委蔡適應相當悲痛，在臉書哀悼，指里長對於高地社區的供水和許多里內服務，都有一份堅持在，「你會永遠活在我們的心中」。

蔡適應說，聽聞楊添發里長離開了，十分悲痛，楊里長對於高地社區的供水和許多里內服務，都有一份堅持在，過去他在壯觀台北開的每一場說明會，里長都從頭待到結束。

蔡適應表示，他剛當選立委那年，楊添發里長還帶著鄉親朋友來立法院參加公聽會，所以才能促成水利署推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，這個計畫不是他一個人促成的，而是有像楊里長這樣對地方服務有熱忱的朋友，一點一滴的累積，才能促使中央正面看待，過去所遺留下的問題。

蔡適應說，壯觀里在今年完成了高地公供水改善，並且由自來水公司接手管理，謝謝楊里長的付出和辛勞，「你會永遠活在我們的心中」，祝楊里長一路好走，他是永遠的壯觀里長。

壯觀里居民說，里內大大小小的事，楊里長都親自到場，聽聞他車禍去世，大家都不能接受，尤其對里內道路的改善和高地供水付出很多心力。