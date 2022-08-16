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遭壓壞洩氣...基隆「國門小彩滴」展出1周釀悲劇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「國門小彩滴」展出1周不少被壓壞洩氣，今天俢復，文化局請民眾溫柔對待，否則考慮提早撤場。圖／讀者提供
基隆「國門小彩滴」展出1周不少被壓壞洩氣，今天俢復，文化局請民眾溫柔對待，否則考慮提早撤場。圖／讀者提供

上周在基隆國門廣場展出的「國門小彩滴」，為國門廣場增添了不少藝術與歡樂的童趣，吸引不少民眾與小朋友一起互動參與，但文化局這幾天接獲不少民眾反映，小彩滴受傷洩氣了，不少被壓壞。今天雖已修好，但請民眾溫柔的對待，輕輕推動，如有不當使用造成作品毀損，將會依照損毀公物求償。

基隆城市博覽會結束後，朱銘的人間系列雕塑「紳士」撤離國門廣場，讓不少人內心惆悵。市府8日在國門廣場推出也具基隆元素的「小彩滴」作品，既是裝置藝術，也是可以「玩」的不倒翁，讓廣場平添新的風情。

文化局這幾天接獲不少民眾反映，小彩滴受傷洩氣了，不少被壓壞。文化局說，呼籲民眾要注意高溫，小彩滴屬塑膠製品，在近日高溫長曬下，接觸時先確認作品溫度注意安全，以免表面高溫燙到，

與小彩滴互動請溫柔的對待，輕輕推動，不倒翁小彩滴就會反彈回來。

文化局提醒三個禁止事項，一是請友善輕推，不能坐躺壓，小彩滴互動年紀為國小以下小朋友，嚴禁體重20KG以上孩童、大人直接壓迫，更嚴禁以助跑方式推倒或以腳踢方式以及多人擠壓等進行互動，以免受傷。

二是禁止尖銳物品，使用任何尖銳物戳刺作品絕對禁止；三是不當使用損壞將會追償，若以不當方式游玩所造成之受傷、損害或損失，實屬個人責任。同時，不當使用造成作品毀損，將會依照損毀公物求償。

文化局說，希望大家散步到國門廣場時能好好呵護小彩滴，如果情況不見改善，依然讓它在不當對待的方式下被破壞，將會考慮提早撤場。

文化局 基隆

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