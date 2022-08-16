宜蘭7月雨量僅11毫米14年來新低 野溪出現乾涸

根據氣象局資料，宜蘭縣7月降雨量僅11毫米，創下從公元2009年起同月14年來雨量歷史新低。水公司表示，目前備載水源足夠，但野溪已出現乾涸，透過給水廠互相調度方式供水。

宜蘭氣象站主任陳高鋤今天向中央社記者表示，受到太平洋高壓籠罩台灣上空影響，使得西南風較強，雨量因而大部分降在台灣西部，風經過中央山脈舉升後沉降，由於雨已下光，沉降後的空氣較為乾燥，氣溫自然會升高。

陳高鋤表示，宜蘭近30年7月氣溫平均為攝氏28.9度，今年7月則高出平均值0.5度達29.4度，宜蘭今年7月最高溫落在29日的37.9度，也是1936年設站以來，測得7月的第3高溫。

陳高鋤說，宜蘭縣屬於背風面雨量較少，且從2018年起，沒有颱風直接登陸宜蘭，僅去年7月「烟花」颱風接近台灣時，受到外圍環流影響宜蘭雨勢相對較大，2018、2019、2020年7月降雨量總和僅分別為91.6、67.1及56.0毫米，往年降雨量都有破百毫米。

台灣自來水公司第8區管理處長王士雲指出，宜蘭縣設有深溝及廣興2個給水廠，供水範圍概以蘭陽溪為分界，水源約6成來自地下水，4成是地面水，目前備載水源足夠，但山上野溪陸續出現乾涸現象，已透過2個給水廠互相調度方式支應供水，希望近期能降雨，度過這場危機。