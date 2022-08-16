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城鄉魅力大賞「礁溪生活之心」動員網路投票 搶人氣獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪生活之心工程計畫中，綠樹欉裡的旅人廊道。圖／縣府提供
礁溪生活之心工程計畫中，綠樹欉裡的旅人廊道。圖／縣府提供

內政部舉辦致敬城鄉魅力大賞，宜蘭確定拿下三項特優、優等及佳作各一項，總成績全國第一名；縣府接著要以「礁溪生活之心」工程計畫角逐「最佳人氣賞」票選，即日起至8月24日，每天可以上網投一票，目前得票數暫列全國第四，縣長林姿妙呼籲大家踴躍投起來，每天票投宜蘭，提升觀光亮點。

致敬城鄉魅力大賞第一階段，礁溪生活之心工程提升計畫，獲得城鄉魅力賞競爭型特優；在執行績效評鑑整體表現與宜蘭縣社區規劃師團隊兩項評比，拿下城鄉金讚賞雙特優；宜蘭市新東社區的青銀共創和美家園，拿下城鄉魅力賞社區營造型優等；壯圍噶瑪蘭水鄉計畫獲得城鄉魅力賞政策引導型佳作，宜蘭整體總成績全國最優。

評審委員認為，宜蘭提案品質及豐富度具專業水準，鄉鎮市公所及環境總顧問配合度、跨局處垂直和水平連結互動非常良好，每月由秘書長督導重大工程會報列管，整體執行績效及工程品質值得稱許。

第二階段參「人氣賞票選」全國共20件工程計畫參加，都是強棒中的強棒，「礁溪生活之心工程及提升計畫」是知名建築師黃聲遠帶領的田中央團隊規劃設計，評審在第一階段現勘時大為讚賞，形容是一個細膩面對大地環境、人文活動，仔細處理空間紋理與社會脈動的優秀作品。

「礁溪生活之心」總工程費3.41億元，包含「轉運站公園及健康大道景觀及設施工程」、「跑馬古道公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程」及「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」子計畫，把礁溪營造成散策步行城市，部分工程尚進行中。

「礁溪生活之心工程及提升計畫」人氣賞票選到24日止，縣長林姿妙呼籲大家踴躍上網投票，每天早上起床後就投一票，讓礁溪生活之心脫穎而出。投票網址：https://taiwanurbanrural.com/votes/preview/21.html

礁溪生活之心把昔日的明德訓練班，改造成為「跑馬古道公園」，讓前來的評審委員大為讚賞。圖／縣府提供
礁溪生活之心把昔日的明德訓練班，改造成為「跑馬古道公園」，讓前來的評審委員大為讚賞。圖／縣府提供
礁溪生活之心的「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」。圖／縣府提供
礁溪生活之心的「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」。圖／縣府提供
礁溪轉運站「旅人廊道」的幾米毛毛兔人偶，造型可愛療癒。圖／縣府提供
礁溪轉運站「旅人廊道」的幾米毛毛兔人偶，造型可愛療癒。圖／縣府提供

宜蘭 林姿妙

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