基隆中正、信義區多日無水 議員建請市府派人手協助提水

民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷、張之豪今天召開聯合記者會，指基隆水情困窘，中正、信義區已多日無水，建請市府加派人手協助提水。自來水公司表示，持續尋找水源及供水調配，呼籲民眾共體時艱，節約用水。

近日來中正、信義兩區區民飽受停水之苦，雖然自來水公司已經在這兩區共20多處設置供水站，也不時地加派水車供水，但因天氣炎熱，根據氣象局的資料顯示未來兩周基隆降雨機率不大，最快也要到8月底、9月初才有降雨機率，恐不是單純一句請大家共體時艱就能解決。

市議員陳宜、鄭文婷表示，信義區面臨多日無水可用的窘境，目前迫切需要解決的問題是協助年長者提水返家，有長者提水提到腰閃到，必須每天到診所打針。

議員張之豪也表示，目前安樂、七堵、暖暖等區雖然供水正常，但未來基隆若是持續不下雨，恐怕將面對即將到來全面限水的課題，大家要預作準備。

市議會民進黨團總召鄭文婷、陳宜、張之豪主張，建請市府正視缺水問題，對於基隆市長林右昌昨日表示，必要時將對非民生用水如洗車場、游泳池等進行控管，表達肯定的態度。但請市政府社會處或其他局處幫忙協調青壯志工，協助年長者提水返家。

議員建議，必要時考慮調派高中生、大學生協助鄰里年長者提水返家，並以此作為學生社會服務的時數，藉以鼓勵鄰里互助，以及青年朋友參與社會服務工作。