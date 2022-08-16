宜蘭漁網實名制、環保艦隊清海廢成效佳 全國考核特優

避免海洋汙染，海保署辦理全國海洋環境管理考核競賽。宜蘭縣政府推動「漁網具實名制」清除海廢，同時結合漁船成立「環保艦隊」，鼓勵漁民在捕撈時把海上垃圾帶回岸，其中帶回的資源回收物還可以集點兌換用品，因推動海洋減廢達到成效，宜蘭在這項全國考核競賽中拿到特優。

宜蘭縣環保局本月13日由局長黃政釧代表前往海洋委員會海洋保育署領獎，今天縣府召開縣務會議由局長獻獎給縣長林姿妙；海保署的這項全國競賽分成三組評比，宜蘭縣是分組中的特優最高榮譽。

環保局指出，宜蘭致力推動海洋環境管理，在海洋廢棄物處理方面，縣府海洋及漁業發展所完善漁港維護管理工作，推動「漁網具實名制」，全縣101艘有流刺網的漁船已全數完成加入實名制，除了本身做好漁網不亂丟，並協助清除海底覆網，縣府還在港區設置廢棄物、資源回收物及廢棄漁網暫置區。

縣府還結合漁會號召漁民加入「環保艦隊」，目前共計有124艘船舶加入，漁民在捕魚時，順道把海洋垃圾載回來，縣府協調羅東鎮公所清潔隊支援垃圾子車，漁船靠港卸貨時，垃圾一起打包丟入子車，如果有資源回收物品，可以回收集點兌換物品，藉以達到鼓勵目的。