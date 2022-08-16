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宜蘭漁網實名制、環保艦隊清海廢成效佳 全國考核特優

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭推動流刺網漁船實名制，漁船不亂丟漁網，協助清除海底覆網。圖／縣府提供
宜蘭推動流刺網漁船實名制，漁船不亂丟漁網，協助清除海底覆網。圖／縣府提供

避免海洋汙染，海保署辦理全國海洋環境管理考核競賽。宜蘭縣政府推動「漁網具實名制」清除海廢，同時結合漁船成立「環保艦隊」，鼓勵漁民在捕撈時把海上垃圾帶回岸，其中帶回的資源回收物還可以集點兌換用品，因推動海洋減廢達到成效，宜蘭在這項全國考核競賽中拿到特優。

宜蘭縣環保局本月13日由局長黃政釧代表前往海洋委員會海洋保育署領獎，今天縣府召開縣務會議由局長獻獎給縣長林姿妙；海保署的這項全國競賽分成三組評比，宜蘭縣是分組中的特優最高榮譽。

環保局指出，宜蘭致力推動海洋環境管理，在海洋廢棄物處理方面，縣府海洋及漁業發展所完善漁港維護管理工作，推動「漁網具實名制」，全縣101艘有流刺網的漁船已全數完成加入實名制，除了本身做好漁網不亂丟，並協助清除海底覆網，縣府還在港區設置廢棄物、資源回收物及廢棄漁網暫置區。

縣府還結合漁會號召漁民加入「環保艦隊」，目前共計有124艘船舶加入，漁民在捕魚時，順道把海洋垃圾載回來，縣府協調羅東鎮公所清潔隊支援垃圾子車，漁船靠港卸貨時，垃圾一起打包丟入子車，如果有資源回收物品，可以回收集點兌換物品，藉以達到鼓勵目的。

環保局在海洋污染防治上，定期巡查港口環境、進行監測海域及港區水質，促進主管機關維護港區整潔及海域水質，並辦理海污教育訓練課程、緊急應變兵棋推演及海洋環境教育宣導等，提升海洋污染防治觀念，1年來內未發生重大海洋污染，感謝海巡、漁會及鄉鎮市公所配合，才能達到海洋減廢的成效。

宜蘭「環保艦隊」的漁民協助清除海洋垃圾。圖／縣府提供
宜蘭「環保艦隊」的漁民協助清除海洋垃圾。圖／縣府提供
海保署辦理全國海洋環境管理考核競賽，宜蘭拿下特優，今天由環保局長黃政釧獻獎給縣長林姿妙。圖／縣府提供
海保署辦理全國海洋環境管理考核競賽，宜蘭拿下特優，今天由環保局長黃政釧獻獎給縣長林姿妙。圖／縣府提供

宜蘭 漁民 實名制

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