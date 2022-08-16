台東9民眾遭「蜂螫」 專家：秋天要小心牠！

台東近日民眾遭「蜂螫」事件頻傳，衛服部台東醫院統計8月初至今有9位民眾蜂螫治療，其中一名70多歲老翁緊急掛急診施打抗過敏針劑，才恢復健康。消防局表示，目前是虎頭蜂築巢季節，呼籲民眾若遇到蜂群，盡速跑離開現場。

部東醫院表示，該名老翁12日晚間到屋外浴室洗澡時，腳底突傳劇痛，以為是被蛇或蜈蚣咬，開燈一看是一隻黑黃相間的虎頭蜂，立馬開車衝到成功分院掛急診，因為緊張血壓一度飆到203毫米汞柱，醫師打了抗過敏針劑後，才緩和下來。

部東醫院統計，8月至今，共有9位民眾因為蜂叮求診，且大多是虎頭蜂螫咬，好在多為紅腫疼痛等症狀，即便病患正確說出蜜蜂種類或是因為受到驚嚇無法描述，醫師都必須「抗敵從嚴」，預防病患產生過敏性休克。

捕蜂專家吉亞努說，時序進入秋天，是虎頭蜂築巢繁殖，也是蜂群撫育新蜂后並進行分巢的季節，蜂群會加大警戒變得更凶猛。

縣消防局表示，民眾到野外或上山忌噴髮膠、香水，著淺色長衣褲，戴帽子，遇到虎頭蜂勿驅趕迅速繞道，若遇大批虎頭蜂迎面而來，立即轉身快跑。